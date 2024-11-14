Призвал к диалогу с Россией: нардеп Шевченко получил подозрение в государственной измене

Служба безопасности, Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора объявили подозрение в государственной измене действующему народному депутату Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ. В силовом видостве не называют имени нардепа. В то же время наши источники подтвердили, что речь о нардепе Евгении Шевченко.

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По материалам дела, фигурант систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора.

Евгению Шевченко объявили подозрение / Фото Офис Генпрокурора

Шевченко грозит до 15 лет заключения / Фото Офис Генпрокурора

Шевченко "разгонял" фейки Кремля

Нардеп распространял фейки Кремля о событиях в Украине и ее внешнеполитического курса, а в октябре-ноябре 2024 года распространял ложную информацию о командовании Сил обороны Украины и настроения внутри общества.

В СБУ отметили, что для "разгона" пророссийских нарративов нардеп активно использовал собственные каналы на YouTube и Telegram, а также эфиры в украинских и российских СМИ.

"Независимая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта в ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины", – говорится в сообщении.



Шевченко призвал начать "диалог" с Россией / Фото из фейсбука нардепа

Нардеп ездил в Беларусь

Кроме того, нардеп в 2020 – 2023 годах неоднократно посещал Беларусь, где общался с руководством страны и налаживал "схемы" по закупке для подконтрольных ему компаний электроэнергии и аммиачных удобрений по заниженной стоимости. По этой схеме аффилированные ему коммерческие структуры продавали соответствующие ресурсы по искусственно завышенной цене для получения сверхприбылей.

Указывают, что для реализации сделок нардеп привлекал подставных лиц, в том числе нерезидентов подконтрольных ему фирм.

Важно! Нардепу сообщили о подозрении по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). В СБУ отметили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Нардепу грозит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.