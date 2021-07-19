Поблагодарил Лукашенко и назвал другом: нардеп Шевченко спел на Славянском базаре – видео

Одиозный нардеп Евгений Шевченко спел на Славянском базаре в белорусском Витебске. Со сцены он поблагодарил Александра Лукашенко за этот "праздник" и назвал его своим другом.

Соответствующим видео сам нардеп Евгений Шевченко поделился в своем фейсбуке. Он радостно подписал его "сюрприз".

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"Лукашенко – мой друг"

Вместе с Евгением Шевченко на сцене Славянского базара дуэтом спел украинский композитор Николо Петраш. Они исполнили песню "Четыре времени года". Отметим, что выбор довольно странный, ведь это песня для парного исполнения между влюбленными.

Исполнив песню, Шевченко обратился к залу на украинском языке.

Родные мои сябры, искренний привет вам из братской Украины,

– начал обращение Шевченко на украинском.

В дальнейшем он начал говорить по-русски. Со сцены он выразил искреннюю благодарность и назвал Лукашенко "своим искренним другом". Он поблагодарил и организаторов за такой "праздник". Белорусский народ он назвал честным и чрезвычайно искренним.

, что 1 июня Евгения Шевченко официально исключили из фракции "Слуга народа". Все из-за его заявления о поддержке Лукашенко, что "бацька вам не Янукович" и подобных скандалов.

Напоследок Шевченко и композитор Николо Петраш вручили победителю награду "Приз зрительских симпатий".

Как Евгений Шевченко выступил на Славянском базаре: смотрите видео

Отметим, что в Украине транслировал концерт из Беларуси канал "Первый независимый", который возник из сотрудников заблокированных медведчуковских медиа. Кстати, именно одна из ведущих NewsOne Диана Панченко открывала это шоу.

От Украины на Славянском базаре выступала певица Рената Штифель.

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