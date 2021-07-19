Поблагодарил Лукашенко и назвал другом: нардеп Шевченко спел на Славянском базаре – видео
Источник:фейсбук Евгения Шевченко
Одиозный нардеп Евгений Шевченко спел на Славянском базаре в белорусском Витебске. Со сцены он поблагодарил Александра Лукашенко за этот "праздник" и назвал его своим другом.
Соответствующим видео сам нардеп Евгений Шевченко поделился в своем фейсбуке. Он радостно подписал его "сюрприз".
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"Лукашенко – мой друг"
Вместе с Евгением Шевченко на сцене Славянского базара дуэтом спел украинский композитор Николо Петраш. Они исполнили песню "Четыре времени года". Отметим, что выбор довольно странный, ведь это песня для парного исполнения между влюбленными.
Исполнив песню, Шевченко обратился к залу на украинском языке.
Родные мои сябры, искренний привет вам из братской Украины,
– начал обращение Шевченко на украинском.
В дальнейшем он начал говорить по-русски. Со сцены он выразил искреннюю благодарность и назвал Лукашенко "своим искренним другом". Он поблагодарил и организаторов за такой "праздник". Белорусский народ он назвал честным и чрезвычайно искренним.Напомним, что 1 июня Евгения Шевченко официально исключили из фракции "Слуга народа". Все из-за его заявления о поддержке Лукашенко, что "бацька вам не Янукович" и подобных скандалов.
Напоследок Шевченко и композитор Николо Петраш вручили победителю награду "Приз зрительских симпатий".
Как Евгений Шевченко выступил на Славянском базаре: смотрите видео
Отметим, что в Украине транслировал концерт из Беларуси канал "Первый независимый", который возник из сотрудников заблокированных медведчуковских медиа. Кстати, именно одна из ведущих NewsOne Диана Панченко открывала это шоу.
От Украины на Славянском базаре выступала певица Рената Штифель.
Предыдущие скандалы с Шевченко
- Шевченко публично выражает поддержку самопровозглашенному президенту Лукашенко.
- Например, когда в Беларуси были активные протесты в августе 2020 года, Шевченко призвал простить Лукашенко "его грехи и преступления".
- Кроме того, депутат утверждал, что белорусы вышли на протесты против режима Лукашенко, потому что "им скучно". Парламентарий грязно обругал белорусскую оппозицию, он назвал оппонентов Лукашенко "муд***ми", "уродами" и "пид***сами".
- Кстати, Шевченко в феврале 2021 приезжал в Минск, где посетил Всебелорусское собрание, на котором выступал Лукашенко. Был Шевченко и на личном приеме Лукашенко.