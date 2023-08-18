Замглавы ГНС Сокура хотели покалечить бейсбольными битами: нападавшие получили подозрения

18 августа 2023, 15:10
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Источник:

Офис Генерального прокурора

Двое мужчин планировали расправиться с должностным лицом налоговой. Полиция помешала им осуществить преступное намерение.

Впоследствии выяснилось, что у обоих задержанных не было личного конфликта с потерпевшим. Их умышленно "наняли" для расправы над Евгением Сокуром.

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За должностным лицом следили

Нападавшими оказались двое ранее судимых мужчин. Они приехали в столицу специально, чтобы выполнить "заказ" – покалечить заместителя главы Налоговой службы.

Перед тем, как приступить к основной части "задания", злоумышленники установили слежку за жертвой. Для этого они арендовали жилье недалеко от места жительства налоговика.

Кроме того, задержанные осуществили другую подготовку к преступлению – приобрели авто и орудие расправы – две бейсбольные биты.

Успели только приблизиться

Евгения Сокура подстерегли в заранее выбранном месте. Заметив жертву, мужчины вытащили из сумок бейсбольные бить и начали приближаться к ней. Однако правоохранители успели вовремя – и те не смогли навредить должностному лицу.

Полиция активно ищет заказчиков расправы. А двоим ее "исполнителям" уже сообщили о подозрении по факту подготовки к причинению умышленного тяжкого телесного повреждения гражданину. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

На заместителя председателя Налоговой Евгения Сокура готовили нападение

  • Сначала о покушении на заместителя Председателя ГНС Евгения Сокура сообщил народный депутат Украины Даниил Гетманцев. Он заявил, что 17 августа в центре Киева произошло покушение на убийство на Евгения Сокура. Впоследствии в МВД подтвердили эту информацию. Там заявили, что исполнителей покушения задержали "на горячем". Злоумышленниками оказались ранее судимые 27-ми и 31-летние граждане. Пока они дают показания на заказчиков.
  • Кроме того, выяснилось, что нападавшие имели при себе фото потенциальной жертвы и его автомобиля.

Автор: Анастасія Колеснікова