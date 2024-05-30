В ходе расследования стало известно о новых деталях дела Борисова. Об этом в эфире телемарафона рассказала советник по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян, передает 24 Канал.
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Борисов мог выехать за границу
Татьяна Сапьян рассказала, что Борисов подозревается в незаконном обогащении на крупную сумму денег. Речь идет о 140 миллионах гривен, а также о его активах и активах семьи, которые были приобретены во время действия военного положения.
В течение долгого времени суд постоянно уменьшал сумму залога, под которую мог бы выйти бывший одесский военком. В конце концов, его освободили под залог 12 миллионов гривен.
Впрочем, у следователей появилась оперативная информация, что после выхода из СИЗО Борисов планировал выехать за границу.
Кроме этого, процесс досудебного расследования также предоставил факт для объявления ему еще одного подозрения – легализации (отмывания) имущества, полученного незаконным путем.
"Поэтому, соответственно, когда он уже внес залог и покинул СИЗО, ему объявили еще одно подозрение", – объясняет пресс-секретарь ГБР.
Она также добавила, что сегодня, 30 мая, ему будут избирать меру пресечения.
Опять сторона обвинения будет просить содержание под стражей с альтернативой внесения залога, но уже в размере 142 миллионов гривен,
– сообщила Сапьян.
Что известно о деле Борисова
- В 2023 году журналисты УП выяснили, что семья Борисова купила в Испании недвижимость и автомобили на миллионы долларов. Это произошло уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Сам Борисов уверял, что "не в курсе" об имуществе семьи в Испании, а потом говорил, что его жена занимается там розничной торговлей, и он не вмешивается в ее дела.
- Впрочем, уже 22 июля 2023 года одесскому экс-военному сообщили о подозрении в незаконном обогащении, самовольном оставлении места службы и уклонении от службы. Ему грозило до 10 лет заключения в случае обвинительного приговора.
- Через два дня, 24 июля 2023 года, ГБР впервые задержало бывшего военкома. До этого Борисов пытался сбежать от следствия, но 25 июля суд отправил Евгения Борисова под стражу, а впоследствии арестовал и его имущество.