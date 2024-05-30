В ходе расследования стало известно о новых деталях дела Борисова. Об этом в эфире телемарафона рассказала советник по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян, передает 24 Канал.

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Борисов мог выехать за границу

Татьяна Сапьян рассказала, что Борисов подозревается в незаконном обогащении на крупную сумму денег. Речь идет о 140 миллионах гривен, а также о его активах и активах семьи, которые были приобретены во время действия военного положения.

В течение долгого времени суд постоянно уменьшал сумму залога, под которую мог бы выйти бывший одесский военком. В конце концов, его освободили под залог 12 миллионов гривен.

Впрочем, у следователей появилась оперативная информация, что после выхода из СИЗО Борисов планировал выехать за границу.

Кроме этого, процесс досудебного расследования также предоставил факт для объявления ему еще одного подозрения – легализации (отмывания) имущества, полученного незаконным путем.

"Поэтому, соответственно, когда он уже внес залог и покинул СИЗО, ему объявили еще одно подозрение", – объясняет пресс-секретарь ГБР.

Она также добавила, что сегодня, 30 мая, ему будут избирать меру пресечения.

Опять сторона обвинения будет просить содержание под стражей с альтернативой внесения залога, но уже в размере 142 миллионов гривен,

– сообщила Сапьян.

Что известно о деле Борисова