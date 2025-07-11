Евгений Шевченко мог получить новое подозрение: какую мошенническую схему организовал нардеп

СБУ, Офис Генпрокурора и ГБР разоблачили на новых преступлениях действующего народного депутата Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей за государственную измену. Фигурант выманивал деньги у одной из украинских компаний, которая покупала минеральные удобрения в Беларуси.

Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе Генпрокурора, передает 24 Канал. Там не назвали имя подозреваемого, однако в "Суспильному" предположили, о ком идет речь.

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Что известно о мошенничестве

По данным следствия, в 2021 году депутат, через связи с политическим руководством Беларуси, организовал заключение договора поставки минеральных удобрений между отдельными субъектами хозяйствования.

Он создавал искусственные препятствия при доставке товаров в Украину, а за их решение требовал взятку в 14,5 миллиона гривен – соответствующая сумма поступила на счета коммерческой структуры, принадлежащей сыну фигуранта.

Кроме того, народный избранник мог получать регулярные "откаты", предлагая другим украинским предприятиям белорусские квоты на поставку удобрений.

На основании собранных доказательств ему сообщили о подозрении по статье о мошенничестве, совершенное в крупных размерах.

Из материалов дела понятно, что речь идет о Евгении Шевченко,

– пишет "Суспильне".

Напомним, в рамках расследования уголовного производства правоохранители проверяют факты причастности к указанному преступлению экс-министра инфраструктуры Украины – Александра Кубракова. Сам он заявил, что имеет связи с Шевченко и его махинациями и готов сотрудничать с органами.