120-тысячную Евпаторию и Красноперекопск оккупанты оставили без воды
В оккупированном Крыму произошло несколько аварий на водопроводе. Жители Евпатории остались без водоснабжения.
Авария оставила без воды более 120 тысяч жителей Евпатории. оккупанты отменили занятия в школах. Об этом пишут российские СМИ. 24 Канал.
Кстати говоря Освобождением Крыма поставим историческую точку, – Зеленский
Какая ситуация в Евпатории
Марионеточные власти сообщили, что в 01:30 поступила информация о серьезной аварии на водопроводе в районе Прибрежного. Воду отключили, а место аварии расчистили.
Привлекли 12 спасателей и 5 единиц техники. оккупанты обещают организовать по городу развоз питьевой воды.
Еще одна авария
Захватчики еще не успели справиться с одной проблемой, как возникла новая авария. Без водоснабжения остался и город Красноперекопск. Там также производят ремонт.
Также воды нет в селах Совхозное, Таврическое, Пятихатка, Почетное. Восстановление нормальной подачи воды ожидается утром.
Последние новости из Крыма
- Президент Владимир Зеленский отметил, что морально мы готовы возвращать Крым, но готовимся технически. Он напомнил, что в 2014 году российская агрессия началась именно с захвата Крыма, так что освобождением полуострова мы поставим историческую точку.
- Кстати, партизаны в Севастополе 24 февраля подняли сине-желтое знамя.
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