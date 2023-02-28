120-тысячную Евпаторию и Красноперекопск оккупанты оставили без воды

В оккупированном Крыму произошло несколько аварий на водопроводе. Жители Евпатории остались без водоснабжения.

Авария оставила без воды более 120 тысяч жителей Евпатории. оккупанты отменили занятия в школах. Об этом пишут российские СМИ. 24 Канал.

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Какая ситуация в Евпатории

Марионеточные власти сообщили, что в 01:30 поступила информация о серьезной аварии на водопроводе в районе Прибрежного. Воду отключили, а место аварии расчистили.

Привлекли 12 спасателей и 5 единиц техники. оккупанты обещают организовать по городу развоз питьевой воды.

Еще одна авария

Захватчики еще не успели справиться с одной проблемой, как возникла новая авария. Без водоснабжения остался и город Красноперекопск. Там также производят ремонт.

Также воды нет в селах Совхозное, Таврическое, Пятихатка, Почетное. Восстановление нормальной подачи воды ожидается утром.

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