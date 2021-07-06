Италия и "футбольный Ренессанс": как итальянцы возродили успешную команду

После отставки Джампьеро Вентуры сборную Италии надо было обновить и поднять со дна. Но начали с изменения философии. Во второй части повествования о взлетах и падениях команды рассказываем о новых вызовах для участников полуфинала Евро-2020.

Место для возрождения футбола

Бассано дель Граппа – место, где итальянцы делают чистую, золотистую водку, которая называется граппа. Ее дистиллируют из винограда путем брожения, местные любят пить ее после сытной еды.

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Также это место итальянского футбольного "Рисорджименто", восстания против старой системы, пишет The Athletic.

Рисорджименто Исторический термин, обозначающий борьбу за объединение Италии в единое государство. Движение началось в 1820 году и продолжалось до 1871 года. Десятилетием ранее парламент Италии провозгласил создание Итальянского королевства. Активным участником процесса был итальянский революционер Джузеппе Гарибальди. В рамках движения прошли три войны за независимость

В Бассано дель Граппа живет технический координатор Федерации футбола Италии Маурицио Вискиди. Также это родной город для Антонио Гальярдо. Он учит новых тренеров в центре Коверчано, когда не занят в штабе Андреа Пирло или Роберто Манчини. Наконец, именно в Бассано находится офис SIC-фирмы, собирающей всю важную футбольную статистику и анализирующей данные игр.



Маурицио Вискиди – создатель футбольной революции в Италии / Фото Il Nuovo Calcio

Вискиди известен тем, что провел в футболе Италии "культурную революцию".

Мы не поехали в Россию в 2018 году. Выглядело, что итальянский футбол умер,

– говорит он.

Но опытный функионер еще видел признаки жизни. Он начал работу в федерации 11 лет назад –его привел бывший игрок "Милана" Деметрио Альбертини. Тот просил экс-тренера сборной и клуба Арриго Сакки инициировать несколько реформ. Новые таланты должны были быть лучше обеспечены и лучше образованы.

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Вискиди обожал Сакки настолько, что перевел свою работу в клубе "Падова" в конце 1980-х на неполный день, чтобы без отрыва исследовать тренировки Сакки в "Милане". Они были настолько единомышленниками, что миланцы наконец наняли Вискиди тренировать команду до 19-ти лет и передавать молодежи идеи кумира.

И там Маурицио наткнулся на Альбертини, которого уже никогда не забывал. Итак, что сказал Сакки на той памятной встрече в Бассано после провала сборной?

Все просто: молодежь мало играет в футбол! Количество товарищеских матчей увеличили, добавив лучших соперников. Была создана новая команда до 15-ти лет.

Юношеские лиги были отделены от профессиональных, чтобы профи из Серии A и B не играли с любителями из C и D. Для тренеров разработали новые курсы с уклоном в передачу знаний и принципов молодым и юным футболистам. Результаты пришли довольно быстро.

Уже в 2013 году сборная до 17 лет вышла в финал Евро в своей возрастной группе. Этот же результат повторила и сборная до 21-го года с нынешними звездами Марко Верратти, Лоренцо Инсинье и Чиро Иммобиле в составе.

Довольный результатом, Сакки ушел, оставив всю работу на Вискиди. А вот его должность была под постоянной угрозой. Конечно, без проблем не могло обойтись.

Конец эры "Катеначчо"

Чемпионат мира-2014 Италия вновь покинула на групповом этапе. Главный тренер Чезаре Пранделли и глава федерации футбола Джанкарло Абете подали в отставку в прямом эфире телевидения. Пошли слухи, что новое руководство откатит реформу и начнет заново на выжженной земле. Новым "техническим комиссаром" (Comissario Tecnico – 24) стал Антонио Конте.

Несмотря на довольно серьезные полномочия контролировать работу сборных на всех уровнях, он оставил себе только тренировки старшей национальной команды. Все остальное снова досталось Вискиди. На подходе был второй этап реформы: увеличение скаутинга, оценки выступлений со стороны федерации, расширение зоны анализа матчей.

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Типичная ситуация на поле при игре в катеначчо / Фото Forza Italian Football

Вискиди – тренер и функционер, идущий против системы и культуры. Он не верит, что умение и желание только защищаться и добывать победу на контратаках заложено в футбольную ДНК Италии. "Это как учить ребенка только копировать в школе", – считает он. Это идет вразрез с его учителем Сакки, который уповал на легендарную местную философию "катеначчо".

Катеначчо Тактическая схема в футболе, где основной акцент делается на защитных действиях. В итальянском слово означает "засов" или "защелка". Для этой схемы команда должна быть сдержанной, хорошо организованной, надежной и дисциплинированной. Линия обороны должна эффективно "закрывать" ворота на замок. Катеначчо придумал не итальянец, а аргентинец Эленио Эррера в миланском "Интере" в 1960-х годах. Обычно среди игроков был "свободный защитник" – либеро, действовавший перед вратарем.

Слишком долго, считает Вискиди, тактику в Италии ставили впереди таланта игроков (то есть телега перед лошадью – 24). Поэтому игроки не развивались, а над тренерами висела догма, что они должны исключительно играть от защиты. В результате последние делали себе имя, но не делали хороших игроков. У Бассано дель Граппа стоят шахматы в рост человека как приманка для туристов. Вискиди часто думал, стоя на этой доске, что и как надо изменить.

Наконец, он объявил четыре принципа, которые можно сократить до C.A.R.P. – Construzione (построение), Ampiezza (ширина), Rifinitura (игра между линиями противника и в его последней четверти поля) и Profondita (пространство сзади).

"Представьте это как контейнеры, которые нужно заполнить, независимо от игрового стиля", – объяснил Гальярди.

Каждая команда должна иметь игроков, которые способны строить атаки со своей части поля, оккупировать его ширину, занимать промежуток между линиями и контролировать, что происходит сзади. Если вы правильно все заполните, вы будете доминировать и атаковать,

– рассказал тренер тренеров.

Самое главное, что роль игрока теперь определяется не позицией на поле, а функцией в команде. Потому что в современном футболе, особенно в Европе, никто к одному месту на поле не привязан. Для защитника на фланге уже недостаточно знать только это. А какова его роль в целом? Многие вообще становятся плеймейкерами и руководят игрой!



Та самая шахматная доска возле Бассано дель Граппа / Фото vicenzae.org

"Например, Трент Александр-Арнольд в "Ливерпуле". С другой стороны, вингеры переходят в центр и выполняют работу "десяток" (атакующего полузащитника под нападением – 24). Определяйте качество игрока по его работе, а не по месту, которое он занимает в построении", – добавляет Гальярди.

Интервенция сверху

Впрочем, спорт и футбол в Италии слишком нестабильны. И все эти умные наработки могли быть легко выброшены в мусорник. И это почти произошло, когда на провал команды в отборе к ЧМ-2018 обратил внимание Олимпийский комитет Италии. Два высоких комиссара были назначены, чтобы провести глубокий и всесторонний анализ работы федерации футбола.

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Один из них – бывший центральный защитник "Милана" Билли Костакурта. Самое легкое решение лежало на поверхности – "Федерация все сделала неверно". Политики и фанаты хотели, чтобы полетели головы. Но Костакурта видел то, что видел Конте. Во всем этом Вискиди и его команда действительно вели Италию по правильному пути.

"Правительства менялись четыре раза, но Клуб Италия – никогда. И эта стабильность – ключ к нашему улучшению, – сказал Вискиди. – С 2016 до 2020 мы четыре раза брали "серебро". Два раза были в финале юношеского Евро до 19 лет, два раза подряд – до 17 лет. Завоевали "бронзу" Чемпионата мира до 20-ти лет".

Последнее важно, потому что раньше Италия не могла туда попасть восемь лет. Потом был еще один молодежный полуфинал. Наконец, рейтинг тоже улучшился: с 17 места до четвертого. Теперь главной задачей Вискиди было найти преемника для Вентуры. Костакурта связался с Роберто Манчини. Они вместе просмотрели провальный и болезненный плей-офф со Швецией. Он хотел получить его мнение.

Восстанавливать сборную доверили выдающемуся защитнику Костакурте / Фото Chicago Tribune

"Иммобиле и Андре Белотти провели всю игру на своей половине поля. Это было приглашение для шведов", – сказал один из лучших игроков Италии. Он подчеркнул для Манчини: "Я хочу команду, которая борется с противником на их половине поля". Тренер ответил: "Тогда ты пришел к правильному человеку".

Впрочем, Манчини не был первым выбором, когда Федерация и комитет переизбирали кандидатов на пост главного тренера Италии. Но за три года с Роберто Италия приучила всех к некой версии "итальянской Тики-таки". Некоторые говорят, что это потому, что его учили тренеры другой школы, а не итальянской. Например, Свен-Йоран Эриксон или Вуядин Бошков.

С другой стороны, он много сам тренировал за рубежом. "Галатасарай", "Манчестер Сити" и "Зенит". Роберто как раз работал в России, когда ему позвонил Костакурта. И хотя его команды, особенно "Интер" и "Сити", были способны развлечь публику и играть очень мастерски, они не были столь равномерными, как сборная.

Реализация собственных идеалов

В национальной команде Манчини имел время и вдохновение реализовать собственные замыслы и идеалы. Успешная работа принесла ему новый контракт до 2026 года. Понятно почему: потому что Манчини снова стал притягивать внимание больших клубов.

Спокойная и успешная игра Итальянцы отобрались на Евро-2020, имея три игры в запасе. Они также сыграют в финале Лиги Наций в октябре месяце и уже побили непобедимое шествие команды Витторио Поццо в 1930-х, сыграв 31 матч без поражений. Поццо тогда выиграл два подряд чемпионата мира. Сейчас команда имеет беспечность, которой не хватало при Вентуре.

У Манчини есть собственная аура, которая уже накрыла Коверчано. Он знает как работать с суперзвездами и принимает хорошие решения. Впрочем, лидеры команды все те же – Инсинье, Верратти и Жоржиньо. Все они играли при Вентури, но часто были не в форме или вызывались спорадически. Двое из этого трио имеют опыт игры в финале Лиги Чемпионов с "Челси" и ПСЖ и достигли футбольной зрелости.

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Колено Верратти вызывает беспокойство, но новые таланты уже готовятся по единым принципам, начиная с 15-летнего возраста. Работа Вискиди способствует работе Манчини, который сам дебютировал в Серии А в 17 лет. Таким образом Манчини хотел отправить сообщение тренерам Серии А: верьте в свою молодежь!

Например, он вызвал Николо Дзаньоло еще до того, как игрок "Ромы" сыграл хотя бы минуту за свой клуб! После этого, динамичный полузащитник римлян сыграл против "Реала" на "Сантьяго Бернабеу".

Манчини не боится вызвать необстрелянную молодежь​ / Фото Roma news

К сожалению, 21-летняя звездочка сорвала оба колена и пропустит Евро и, возможно, начало сезона. Впрочем, он успел принять участие в унижении Армении 9:1 (самая крупная победа с 1948 года). Ранее Италия никогда не забивала больше шести мячей. Тренерский штаб сейчас больше напоминает братьев. Манчини, Виалли, Альбериго Эвани, Аттилио Ломбардо и Фаусто Сальсано – все воссоединились через 30 лет после победы в чемпионате с "Сампдорией".

Теперь они надеются, что смогут победить призраков проигранного финала Кубка европейских чемпионов 1992 года (если дойдут до финала ЧЕ на "Уэмбли" в Лондоне). Виалли – живое вдохновение после 17 месяцев химиотерапии и победы над раком. Манчини молился за своего 56-летнего друга, а тот шутил что надо нарисовать брови.

"Я не думал об этом как о битве. Только как о плохом спутнике, от которого я хотел бы избавиться. Поэтому пытался его утомить", – пошутил Виалли. По возвращении в сборную Виалли пел, целовал мяч и выдавал мотивационные цитаты: "Мышление победителя таково: лишь 10% жизни случается с вами, остальные 90% – ваш подход к этому. Надеюсь, моя история даст больше понимания того, что подбрасывает вам судьба".

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Манчини надеется на лучшее. Он превратил "Сампдорию" из маленького клуба в чемпионов и принес "Лацио" первое "скудетто" с 1970-х. Это все как игрок. Как тренер он закончил 18-летнее ожидание "золота" в "Интере" и еще большую трофейную засуху "Манчестер Сити". Только на международной арене не повезло.

"Когда мы попали в национальную сборную, там еще были Бергоми и Барези. Они были чемпионами мира. Вскоре добавились Паоло Мальдини и Роберто Баджо. Но мы всегда были вторыми или третьими, не стояли на подиуме, как поколение 1984 или 2006 года", – недавно вспоминал Манчини. Он точно не собирается упустить свой второй шанс.