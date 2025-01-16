Украине выгодно сближение с Молдовой: какую политическую ловушку готовит Москва

Молдова активно движется в Евросоюз, однако до сих пор находится под сильным влиянием Москвы. Российский контроль в Приднестровье становится еще более ощутимым, однако Украина и ЕС поддерживают Молдову в преодолении этих вызовов.

Политолог и исполнительный директор международной Ассоциации малых общин Алексей Буряченко в эфире 24 Канала отметил, что Украине интересно сближение с Молдовой и совместная интеграция с ЕС. Существует двойной приоритет как со стороны Молдовы, так и со стороны Украины.

Смотрите также Помощник Путина заявил, что Молдова может перестать существовать: Кишинев резко отреагировал

Непризнанное Приднестровье, которое находится под российским влиянием, постоянно дестабилизирует политику в Молдове.

Разорвать связь

"Оно не нужно ни ЕС, ни Румынии, которая всегда была основным партнером Молдовы перед западными союзниками. Конечно, оно не нужно и нам – это совершенно очевидно", – сказал Буряченко.

Он добавил, что сейчас стоит вопрос отрыва Приднестровья от российской "иглы", на которой оно, как наркоман, находится уже много лет.

Речь идет также о диверсификации источников энергоносителей, в частности из Украины и ЕС. Владимир Зеленский протянул руку помощи как Приднестровью, так и Молдове, а также страна получила поддержку от ЕС.

"Это значительно увеличивает вероятность того, что после успешных парламентских выборов летом в Молдове курс страны будет единым – как в парламенте, так и у президента Майи Санду – на интеграцию в европейское сообщество. Это станет очень серьезной победой", – объяснил Буряченко.

Жест "доброй воли" от России

Он отметил, что Россия в течение ближайших полгода отчаянно будет бороться за влияние в Молдове. Это видно даже из последствий переговоров так называемого "премьер-министра" Приднестровья в Москве.

Москва заявила, что возобновит поставки газа в Приднестровье в виде "гуманитарной помощи". Газ будет поступать бесплатно, но неизвестно, как именно. Очевидно, через трубопроводы, проходящие через Молдову.

Однако Молдова этого газа не будет получать. Это политическая ловушка: попытка столкнуть лбами приднестровцев и молдаван. С одной стороны, Приднестровье воспримет это как победу Кремля. С другой стороны, молдаване почувствуют дискриминацию и слабость Запада в урегулировании их кризиса,

– добавил политолог.

Это может еще больше обострить электоральное противостояние, по словам политолога.

Поддержка соседей

Он напомнил, что во время недавнего референдума по евроинтеграции голоса в Молдове разделились примерно пополам, в значительной степени из-за влияния и подкупа России.

"Пророссийские настроения остаются сильными не только в Приднестровье, но и в самой Молдове. Именно поэтому наш президент и министр иностранных дел настолько серьезно относятся к вопросу поддержки Молдовы, включая Приднестровье. Надо предотвратить гуманитарный кризис, особенно в отопительный сезон. Общие цели по евроинтеграции – это наши общие приоритеты", – сказал Буряченко.

Интеграция Украины в ЕС

Буряченко считает, что процесс происходит достаточно планомерно. По оценкам представителей европейской бюрократии, в частности председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, Украина может стать членом ЕС до 2030 года, если все будет идти по плану.

"Это очень положительная динамика, аналогов которой нет, учитывая, что в Украине продолжается война, а ее реформирование – сложный процесс. Адаптация Украины к общим стандартам ЕС значительно тяжелее из-за ее размеров и масштаба реформ, чем в той же Молдове", – подытожил Буряченко.