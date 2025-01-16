Політолог і виконавчий директор міжнародної Асоціації малих громад Олексій Буряченко в ефірі 24 Каналу зазначив, що Україні цікаве зближення з Молдовою та спільна інтеграція з ЄС. Існує подвійний пріоритет як з боку Молдови, так і з боку України.

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Невизнане Придністров'я, яке перебуває під російським впливом, постійно дестабілізує політику в Молдові.

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"Воно не потрібне ні ЄС, ні Румунії, яка завжди була основним партнером Молдови перед західними союзниками. Звісно, воно не потрібне й нам – це абсолютно очевидно", – сказав Буряченко.

Він додав, що зараз постає питання відриву Придністров'я від російської "голки", на якій воно, як наркоман, перебуває вже багато років.

Йдеться також про диверсифікацію джерел енергоносіїв, зокрема з України та ЄС. Володимир Зеленський простягнув руку допомоги як Придністров'ю, так і Молдові, а також країна отримала підтримку від ЄС.

"Це значно збільшує ймовірність того, що після успішних парламентських виборів улітку в Молдові курс країни буде єдиним – як у парламенті, так і в президентки Маї Санду – на інтеграцію до європейської спільноти. Це стане дуже серйозною перемогою", – пояснив Буряченко.

Жест "доброї волі" від Росії

Він зауважив, що Росія протягом найближчих пів року відчайдушно боротиметься за вплив у Молдові. Це видно навіть із наслідків перемовин так званого "прем'єр-міністра" Придністров'я в Москві.

Москва заявила, що відновить постачання газу до Придністров'я у вигляді "гуманітарної допомоги". Газ надходитиме безкоштовно, але невідомо, як саме. Вочевидь, через трубопроводи, що проходять через Молдову.

Однак Молдова цього газу не отримуватиме. Це політична пастка: спроба зіштовхнути лобами придністровців і молдован. З одного боку, Придністров'я сприйме це як перемогу Кремля. З іншого боку, молдовани відчують дискримінацію та слабкість Заходу у врегулюванні їхньої кризи,

– додав політолог.

Це може ще більше загострити електоральне протистояння, за словами політолога.

Підтримка сусідів

Він нагадав, що під час нещодавнього референдуму щодо євроінтеграції голоси в Молдові розділилися приблизно навпіл, значною мірою через вплив і підкуп Росії.

"Проросійські настрої залишаються сильними не лише в Придністров'ї, а й у самій Молдові. Саме тому наш президент і міністр закордонних справ настільки серйозно ставляться до питання підтримки Молдови, включно з Придністров'ям. Треба запобігти гуманітарній кризі, особливо в опалювальний сезон. Спільні цілі щодо євроінтеграції – це наші спільні пріоритети", – сказав Буряченко.

Інтеграція України в ЄС

Буряченко вважає, що процес відбувається досить планомірно. За оцінками представників європейської бюрократії, зокрема голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, Україна може стати членом ЄС до 2030 року, якщо все йтиме за планом.

"Це дуже позитивна динаміка, аналогів якій немає, враховуючи, що в Україні триває війна, а її реформування – складний процес. Адаптація України до спільних стандартів ЄС є значно важчою через її розміри та масштаб реформ, ніж у тій самій Молдові", – підсумував Буряченко.