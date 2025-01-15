Патрушев в інтерв'ю "Комсомольській правді" звинуватив молдовську владу у виникненні енергетичної кризи та закликав їх "визнати помилки". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsmaker.

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Які погрози пролунали в бік Молдови

Радник Путіна заявиш, що Молдова може зникнути або приєднатися до іншої держави через свою "антиросійську політику". Патрушев звинуватив молдовську владу у енергетичній кризі у країні та закликав Кишинів "не обманювати себе і свій народ", а "визнати свої помилки і виправити ситуацію".

Я не виключаю, що агресивна антиросійська політика Кишинева призведе до того, що Молдова або стане частиною іншої держави, або взагалі припинить своє існування,

– заявив Патрушев.

Міністерство закордонних справ Молдови рішуче засудило цю заяву.

"Такі заяви є неприпустимим втручанням у внутрішні справи нашої країни і спрямовані на дестабілізацію регіону. Республіка Молдова є суверенною державою, яка послідовно йде шляхом демократії та європейської інтеграції відповідно до волі своїх громадян", – підкреслили в міністерстві.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Кишинів запропонував Придністров'ю допомогу з газом та електроенергією, але не отримав відповіді. Придністров'я зіткнулося з дефіцитом електроенергії після припинення постачання російського газу з 1 січня 2025 року.