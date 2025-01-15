Патрушев в интервью "Комсомольской правде" обвинил молдавские власти в возникновении энергетического кризиса и призвал их "признать ошибки". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsmaker.

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Какие угрозы прозвучали в сторону Молдовы

Советник Путина заявил, что Молдова может исчезнуть или присоединиться к другому государству из-за своей "антироссийской политики". Патрушев обвинил молдавские власти в энергетическом кризисе в стране и призвал Кишинев "не обманывать себя и свой народ", а "признать свои ошибки и исправить ситуацию".

Я не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдова или станет частью другого государства, или вообще прекратит свое существование,

– заявил Патрушев.

Министерство иностранных дел Молдовы решительно осудило это заявление.

"Такие заявления являются недопустимым вмешательством во внутренние дела нашей страны и направлены на дестабилизацию региона. Республика Молдова является суверенным государством, которое последовательно идет по пути демократии и европейской интеграции в соответствии с волей своих граждан", – подчеркнули в министерстве.

Напомним, в декабре 2024 года Кишинев предложил Приднестровью помощь с газом и электроэнергией, но не получил ответа. Приднестровье столкнулось с дефицитом электроэнергии после прекращения поставок российского газа с 1 января 2025 года.