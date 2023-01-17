Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Она призвала союзников увеличить уровень военной поддержки Украины.

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"Украине нужна вся военная техника, с которой она может работать. Это также включает в себя передовые системы", – подчеркнула фон дер Ляен.

Она сделала заявление после сообщения, что Нидерланды предоставят Украине батарею ЗРК Patriot. К тому же Киев постоянно обращался к союзникам с просьбой усилить противовоздушную оборону.

Когда могут объявить об увеличении помощи

Президент Еврокомиссии надеется, что прогресс со снабжением оружия произойдет на встрече "Рамштайн". Событие состоится 20 января и станет восьмым в таком формате.

Надеюсь, будет большой шаг вперед, – сказала фон дер Ляен.

Кулеба о встрече "Рамштайн"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина возлагает много надежд на событие. По его словам, страна больше всего нуждается в системах противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасов к ним.

"Мы проведем переговоры не только о новых батареях Patriot, но и о поставках новых систем NASAMS, IRIS-T, Crotal", – анонсировал Кулеба.

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