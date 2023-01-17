Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Она призвала союзников увеличить уровень военной поддержки Украины.
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"Украине нужна вся военная техника, с которой она может работать. Это также включает в себя передовые системы", – подчеркнула фон дер Ляен.
Она сделала заявление после сообщения, что Нидерланды предоставят Украине батарею ЗРК Patriot. К тому же Киев постоянно обращался к союзникам с просьбой усилить противовоздушную оборону.
Когда могут объявить об увеличении помощи
Президент Еврокомиссии надеется, что прогресс со снабжением оружия произойдет на встрече "Рамштайн". Событие состоится 20 января и станет восьмым в таком формате.
Надеюсь, будет большой шаг вперед, – сказала фон дер Ляен.
Кулеба о встрече "Рамштайн"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина возлагает много надежд на событие. По его словам, страна больше всего нуждается в системах противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасов к ним.
"Мы проведем переговоры не только о новых батареях Patriot, но и о поставках новых систем NASAMS, IRIS-T, Crotal", – анонсировал Кулеба.
Военная помощь для Украины: последние новости
- Украина гарантированно получит три батареи ЗРК Patriot. Их предоставят США, Германия и Нидерланды.
- Польша отправит в Украину 14 танков Leopard. Об этом сказал президент Анджей Дуда.
- Также танки предоставит Великобритания. Речь идет об эскадрилье Challenger.