Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона закликала союзників збільшити рівень військової підтримки України.

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"Україні потрібна вся військова техніка, з якою вона може працювати. Це також включає передові системи", – наголосила фон дер Ляєн.

Вона зробила заяву після повідомлення, що Нідерланди нададуть Україні батарею ЗРК Patriot. До того Київ постійно звертався до союзників з проханням посилити протиповітряну оборону.

Коли можуть оголосити про збільшення допомоги

Президентка Єврокомісії сподівається, що прогрес із постачанням зброї станеться на зустрічі "Рамштайн". Подія відбудеться 20 січня і стане восьмою у такому форматі.

Сподіваюсь, буде великий крок вперед, – зазначила фон дер Ляєн.

Кулеба про зустріч "Рамштайн"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна покладає багато сподівань на подію. За його словами, країна наразі найбільше потребує систем протиповітряної та протиракетної оборони й боєприпасів до них.

"Ми проведемо перемовини не лише про нові батареї Patriot, але і про постачання нових систем NASAMS, IRIS-T, Crotal", – анонсував Кулеба.

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