Глава держави розповів, що сьогодні почалась робота щорічного форуму в Давосі – традиційно потужного глобального політичного й економічного майданчика, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський розповів про ситуацію в Дніпрі

Президент зазначив, що сьогодні завершилася рятувальна операція в Дніпрі. Внаслідок російського удару 79 людей зазнали поранень.

У переліку загиблих – 45 українців і українок, серед них – шестеро дітей, зокрема хлопчик, якому було всього лише 11 місяців.

Малі діти й мирні люди для Росії – вороги. Очевидно, це могло статися лише тому, що Росія перетворилася на ворога всього людства. Я дякую кожному й кожній у світі, хто нам допомагає захищатися від терору!

– заявив глава держави.