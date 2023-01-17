Попередня розмова генералів була 3 січня. Тоді Залужний розповів Міллі, що за кілька днів нового року російські окупанти завдали 14 ударів крилатими ракетами й використали 94 іранські дрони-камікадзе типу "Shahed-136" проти України.

Цікаво Залужний представлятиме Україну на Військовому комітеті НАТО перед Рамштайном, – експерт

Залужний зустрівся з Міллі

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що 17 січня в Польщі відбулася його перша особиста зустріч із Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні. Окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить нашу Перемогу,

– зазначив Залужний.

Нагадаємо, що під час попередньої розмови генерали обговорили ключові питання щодо перебігу війни в Україні, зокрема:

потреби Сил оборони для боротьби з агресором;

поточну ситуацію на передовій;

обстріли росіянами українських міст;

ситуацію на кордоні з Білоруссю.

Міллі відвідав українських бійців, які тренуються з військами США

Міллі вперше відвідав полігон Графенвер у Німеччині після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Туди скерували український батальйон із понад 600 солдатів. Вони протягом 6 тижнів разом з військовими США навчатимуться, як розмістити танки, артилерію та іншу зброю, аби максимізувати їхній ефект перед очікуваним контрнаступом.

Це не стандартна ротація. Це один з тих моментів, коли, якщо ви хочете щось змінити, – це те, що вам потрібно,

– заявив Міллі під час зустрічі з командирами.

Міллі підкреслив, що навчання на полігоні Графенвер добре підготують оборонців України до наступу або протидії будь-яким російським атакам.

Генерал провів трохи менш як дві години у таборі "Херсон" – частині бази, яку назвали на честь українського міста. Проходячи полігоном, Міллі жартував із солдатами, а також розпитував про їхній бойовий досвід і розповідав про військову місію.

У розмові з репортерами генерал сказав, що комплексні навчання у поєднанні з новою військовою підтримкою, що прямує до України, матимуть ключове значення для надання допомоги Силам оборони.