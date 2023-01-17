Предыдущий разговор генералов был 3 января. Тогда Залужный рассказал Милли, что за несколько дней нового года российские оккупанты нанесли 14 ударов крылатыми ракетами и использовали 94 иранских дрона-камикадзе типа "Shahed-136" против Украины.

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Залужный встретился с Милли

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что 17 января в Польше состоялась его первая личная встреча с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Поблагодарил генерала Милли за непреклонную поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украины. Обозначил насущные потребности Вооруженных Сил Украины, удовлетворение которых ускорит нашу Победу,

– отметил Залужный.

Напомним, что во время предварительного разговора генералы обсудили ключевые вопросы о ходе войны в Украине, в частности:

потребности Сил обороны для борьбы с агрессором;

текущую ситуацию на передовой;

обстрелы россиянами украинских городов;

ситуацию на границе с Беларусью.

Милли посетил украинских бойцов, которые тренируются с войсками США

Милли впервые посетил полигон Графенвер в Германии после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Туда направили украинский батальон из более 600 солдат. Они в течение 6 недель вместе с военными США будут учиться, как разместить танки, артиллерию и другое оружие, чтобы максимизировать их эффект перед ожидаемым контрнаступлением.

Это не стандартная ротация. Это один из тех моментов, когда, если вы хотите что-то изменить, это то, что вам нужно,

– заявил Милли во время встречи с командирами.

Милли подчеркнул, что учения на полигоне Графенвер хорошо подготовят защитников Украины к наступлению или противодействию любым российским атакам.

Генерал провел чуть менее двух часов в лагере "Херсон" – части базы, которую назвали в честь украинского города. Проходя по полигону, Милли шутил с солдатами, а также расспрашивал об их боевом опыте и рассказывал о военной миссии.

В разговоре с репортерами генерал сказал, что комплексные учения в сочетании с новой военной поддержкой, которую направляют в Украину, будут иметь ключевое значение для оказания помощи Силам обороны.