На шаг ближе к ЕС: Зеленский отреагировал на старт процесса скрининга

25 января стало известно, что Еврокомиссия начала процесс скрининга украинского законодательства на соответствие действующему законодательству Евросоюза. На это отреагировал Владимир Зеленский.

В своей заметке на странице в сети X глава государства приветствовал начало “основательной подготовки к переговорам о вступлении Украины в ЕС”. Он подчеркнул, что в Брюсселе официально стартовал процесс скрининга, который "закладывает основу для переговоров".

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Впереди кропотливая работа, – Зеленский

Это результат наших договоренностей, достигнутых Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Давосе. Спасибо, Урсула,

– написал Владимир Зеленский.

Он добавил, что впереди – кропотливая работа по оценке соответствия законодательства Украины нормам Евросоюза. Также ожидается формирование украинской делегации и нашей переговорной позиции.

Рассчитываю на максимальную мобилизацию правительственной команды и проведение первой межправительственной конференции уже весной этого года,

– отметил глава государства.

Что известно о начале скрининга

Об этом процессе после встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Оливером Варгеи рассказала министр евроинтеграции Ольга Стефанишина. Она подчеркнула, что скрининг – длительный, а также нелегкий процесс. Он предусматривает секторальные встречи по всем направлениям будущих переговоров.

"Мы согласовали график встреч, и приоритезируем сферы, с которых начинаются переговоры – это фундаментальные права и фундаментальные реформы", – сказала Стефанишина.

По словам министра, скрининг сферы фундаментальных прав продлится примерно два месяца. Она добавила, что заседание Европейского совета в марте "даст импульс" переговорному процессу.

Ольга Стефанишина отметила, что Украина надеется, что довыполнение четырех реформ, которых до сих пор требуют в Еврокомиссии, ускорит принятие переговорной рамки, а также открытие первого раунда переговоров.

Еврокомиссия ускоряется с теми оценками, которые они должны предоставлять, поэтому уже есть возможность подготовить второе чтение закона о лоббизме, который является последним в антиолигархическом пакете. Он будет проголосован во 2 чтении,

– говорит она.

Министр добавила, что в Украине проводят еженедельный мониторинг эффективности деятельности антикоррупционных судебных органов. Она отмечает, что это новый элемент. И выразила мнение, что добавятся новые правоохранительные органы с учетом последних событий в стране.