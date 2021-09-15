Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша в 600 миллионов: реакция Зеленского
Источник:твитер Владимира Зеленского
Европейская комиссия одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро. Владимир Зеленский поблагодарил за помощь и положительную оценку украинских реформ.
Президент поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и вице-президента Валдиса Домбровскиса за положительную оценку украинских реформ.
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Реакция Зеленского на помощь от Еврокомиссии
Приветствую решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме 600 миллионов евро,
– написал Зеленский.
По его словам, это свидетельствует о солидарности Украины и Евросоюза в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19.
Кроме того, за выделенные деньги поблагодарил и премьер-министр Денис Шмыгаль.
Комментарий Домбровскиса
Домбровскис также прокомментировал решение Еврокомиссии и отметил, что рад видеть хороший прогресс в вопросах украинских реформ, который важен для выплаты макрофинансовой помощи.
"ЕС продолжит поддерживать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность, ее работу по процветанию и более тесной интеграции с Евросоюзом", – отметил вице-президент Еврокомиссии.
Детали макроэкономической помощи от Еврокомиссии
Деньги предоставляют Украине на 15 лет – до 2035 года, по низкой плавающей ставке (в 2020 году она составляла 0,125% годовых).
Для того чтобы получить второй транш, Киев должен был выполнить ряд требований. Одним из основных было реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия. Также речь шла о реформе налоговой и таможни, медзакупок и корпоративной реформе.Обратите внимание! Украина и ЕС 23 июля 2020 года официально одобрили договоренность о макрофинансовой помощи – кредите в размере 1,2 миллиарда евро. Половину денег Брюссель перечислил без дополнительных условий в декабре 2020 года. Для получения другой нужно было выполнить определенные условия.
Текст сообщения Владимира Зеленского:
Приветствую решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме 600 миллионов евро. Благодарен ЕС за положительную оценку внедряемых Украиной реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19.