Вице-президент Еврокомиссии пояснил, что речь идет о преодолении авторитаризма и становлении демократии. Об этом он заявил на совместном брифинге с Денисом Шмыгалем 22 августа.
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Вице-президент Еврокомиссии приветствовал реформы в Украине
Он вспомнил, что большую часть прошлых десятилетий Украина страдала от политической нестабильности, турбулентности, включая революции.
Однако очевидно одно – Украина успешно преодолела авторитаризм и стала на путь демократии. Ее успехи на протяжении этих 30 лет впечатляют,
– заявил Домбровскис.
Он также заверил, что Евросоюз поддерживает Украину. В частности говорится и о макрофинансовой помощи. Валдис Домбровскис рассказал, что государство выполнило все условия для его получения.
Он заверил, что Евросоюз приветствовал принятие Верховной Радой законов:
- что позволяют возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей;
- а также о Высшем совете правосудия с рекомендациями Венецианской комиссии.
Также он пояснил, что благодаря внедрению соглашения о Зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом объем общего товарооборота в течение первых 5 лет вырос почти на 50%. Поэтому Украина стала одним из определяющих торговых партнеров Евросоюза.
Последние заявления Валдиса Домбровскиса во время визита в Украину
- Вице-президент Еврокомиссии заверил, что Евросоюз поддерживает работу Украины по более тесной интеграции. Но вступление маловероятно в следующие 3-5 лет.
- После выполнения Украиной условий для получения макрофинансовой помощи от ЕС необходимо решение Международного валютного фонда. Валдис Домбровскис заверил, что решение должны принять до 14 сентября.
- Также Домбровскис заверил, что позиция Комиссии по "Северному потоку-2" является однозначной. Он в который раз напомнил, что это не проект общеевропейского интереса. Так вице-президент Еврокомиссии отреагировал на слова Ангелы Меркель о том, что "Северный поток -2" – это не российско-немецкий проект, а европейско-российский.