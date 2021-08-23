Віцепрезидент Єврокомісії пояснив, що мовиться про подолання авторитаризму та становлення демократії. Про це він заявив на спільному брифінгу з Денисом Шмигалем 22 серпня.
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Віцепрезидент Єврокомісії привітав реформи в Україні
Він пригадав, що більшу частину минулих десятиліть Україна потерпала від політичної нестабільності, турбулентності, включаючи революції.
Однак очевидно одне – Україна успішно подолала авторитаризм та стала на шлях демократії. Її успіхи упродовж цих 30 років вражають,
– заявив Домбровскіс.
Він також запевнив, що Євросоюз підтримує Україну. Зокрема мовиться й про макрофінансову допомогу. Валдіс Домбровскіс розповів, що держава виконала всі умови для її отримання.
Він запевнив, що Євросоюз привітав ухвалення Верховною Радою законів:
- що дозволяють відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів;
- а також про Вищу раду правосуддя з рекомендаціями Венеційської комісії.
Також він пояснив, що завдяки впровадженню угоди про Зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом обсяг спільного товарообігу протягом перших 5 років зріс майже на 50%. Тому Україна стала одним з визначальний торгівельних партнерів Євросоюзу.
Останні заяви Валдіса Домбровскіса під час візиту в Україну
- Віцепрезидент Єврокомісії запевнив, що Євросоюз підтримує роботу України щодо тіснішої інтеграції. Та вступ малоймовірний у наступні 3 – 5 років.
- Після виконання Україною умов для отримання макрофінансової допомоги від ЄС потрібне рішення Міжнародного валютного фонду. Валдіс Домбровскіс запевнив, що рішення мають ухвалити до 14 вересня.
- Також Домбровскіс запевнив, що позиція Комісії щодо "Північного потоку-2" є однозначною. Він вкотре нагадав, що це не проєкт загальноєвропейського зацікавлення. Так віцепрезидент Єврокомісії відреагував на слова Ангели Меркель про те, що "Північний потік -2" – це не російсько-німецький проєкт, а європейсько-російський.