Віцепрезидент Єврокомісії пояснив, що мовиться про подолання авторитаризму та становлення демократії. Про це він заявив на спільному брифінгу з Денисом Шмигалем 22 серпня.

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Віцепрезидент Єврокомісії привітав реформи в Україні

Він пригадав, що більшу частину минулих десятиліть Україна потерпала від політичної нестабільності, турбулентності, включаючи революції.

Однак очевидно одне – Україна успішно подолала авторитаризм та стала на шлях демократії. Її успіхи упродовж цих 30 років вражають,

– заявив Домбровскіс.

Він також запевнив, що Євросоюз підтримує Україну. Зокрема мовиться й про макрофінансову допомогу. Валдіс Домбровскіс розповів, що держава виконала всі умови для її отримання.

Він запевнив, що Євросоюз привітав ухвалення Верховною Радою законів:

що дозволяють відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів;

а також про Вищу раду правосуддя з рекомендаціями Венеційської комісії.

Також він пояснив, що завдяки впровадженню угоди про Зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом обсяг спільного товарообігу протягом перших 5 років зріс майже на 50%. Тому Україна стала одним з визначальний торгівельних партнерів Євросоюзу.

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