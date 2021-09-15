Президент подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн та віцепрезидентові Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку українських реформ.

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Реакція Зеленського на допомогу від Єврокомісії

Вітаю рішення Єврокомісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі 600 мільйонів євро,

– написав Зеленський.

За його словами, це свідчить про солідарність України та Євросоюзу в подоланні викликів і боротьбі з COVID-19.

Крім того, за виділені гроші подякував і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Коментар Домбровскіса

Домбровскіс також прокоментував рішення Єврокомісії та зазначив, що радий бачити хороший поступ у питаннях українських реформ, який важливий для виплати макрофінансової допомоги.

ЄС продовжить підтримувати Україну, її суверенітет та територіальну цілісність, її роботу щодо процвітання та тіснішої інтеграції з Євросоюзом, – зазначив віцепрезидент Єврокомісії.

Деталі макроекономічної допомоги від Єврокомісії

Гроші надають Україні на 15 років – до 2035 року, за низькою плаваючою ставкою (у 2020 році вона становила 0,125% річних).

Для того, аби отримати другий транс, Київ мав виконати низку вимог. Однією з основних було реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя. Також йшлося про реформу податкової та митниці, медзакупівель та корпоративну реформу.

Зверніть увагу! Україна та ЄС 23 липня 2020 року офіційно схвалили домовленість про макрофінансову допомогу – кредит у розмірі 1,2 мільярда євро. Половину грошей Брюссель перерахував без додаткових умов у грудні 2020 року. Для отримання іншої потрібно було виконати певні умови.

Текст допису Володимира Зеленського:

Вітаю рішення Єврокомісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі 600 мільйонів євро. Вдячний ЄС за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з COVID-19.