Президент подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн та віцепрезидентові Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку українських реформ.
Читайте також Успіхи упродовж цих 30 років вражають, – віцепрезидент Єврокомісії про Україну
Реакція Зеленського на допомогу від Єврокомісії
Вітаю рішення Єврокомісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі 600 мільйонів євро,
– написав Зеленський.
За його словами, це свідчить про солідарність України та Євросоюзу в подоланні викликів і боротьбі з COVID-19.
Крім того, за виділені гроші подякував і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Коментар Домбровскіса
Домбровскіс також прокоментував рішення Єврокомісії та зазначив, що радий бачити хороший поступ у питаннях українських реформ, який важливий для виплати макрофінансової допомоги.
ЄС продовжить підтримувати Україну, її суверенітет та територіальну цілісність, її роботу щодо процвітання та тіснішої інтеграції з Євросоюзом, – зазначив віцепрезидент Єврокомісії.
Деталі макроекономічної допомоги від Єврокомісії
Гроші надають Україні на 15 років – до 2035 року, за низькою плаваючою ставкою (у 2020 році вона становила 0,125% річних).
Для того, аби отримати другий транс, Київ мав виконати низку вимог. Однією з основних було реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя. Також йшлося про реформу податкової та митниці, медзакупівель та корпоративну реформу.
Текст допису Володимира Зеленського:
Вітаю рішення Єврокомісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі 600 мільйонів євро. Вдячний ЄС за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з COVID-19.