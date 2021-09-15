Президент подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн та віцепрезидентові Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку українських реформ.

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Реакція Зеленського на допомогу від Єврокомісії

Вітаю рішення Єврокомісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі 600 мільйонів євро,
– написав Зеленський.

За його словами, це свідчить про солідарність України та Євросоюзу в подоланні викликів і боротьбі з COVID-19.

Крім того, за виділені гроші подякував і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Коментар Домбровскіса

Домбровскіс також прокоментував рішення Єврокомісії та зазначив, що радий бачити хороший поступ у питаннях українських реформ, який важливий для виплати макрофінансової допомоги.

ЄС продовжить підтримувати Україну, її суверенітет та територіальну цілісність, її роботу щодо процвітання та тіснішої інтеграції з Євросоюзом, – зазначив віцепрезидент Єврокомісії.

Деталі макроекономічної допомоги від Єврокомісії

Гроші надають Україні на 15 років – до 2035 року, за низькою плаваючою ставкою (у 2020 році вона становила 0,125% річних).

Для того, аби отримати другий транс, Київ мав виконати низку вимог. Однією з основних було реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя. Також йшлося про реформу податкової та митниці, медзакупівель та корпоративну реформу.

Текст допису Володимира Зеленського:

Вітаю рішення Єврокомісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі 600 мільйонів євро. Вдячний ЄС за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з COVID-19.