По словам спикера Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Аны Писонеро, они не комментируют уголовные расследования. Но она заверила, что в органе приветствуют усилия Украины по проведению реформ для искоренения коррупции.
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Что заявила Еврокомиссия об отставках в Украине
Так, мы приняли во внимание сообщения о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует эти случаи. Существует общее правило – мы не комментируем продолжающиеся уголовные расследования. Но мы приветствуем тот факт, что властные структуры Украины серьезно относятся к этим проблемам.
– заявила Писонеро.
Также она отметила, что в рамках процесса обретения членства в ЕС от Украины ожидают дальнейшего усиления борьбы с коррупцией, особенно на высоком уровне. В частности:
- путем проведения активных и эффективных расследований;
- достижением соответствия между количеством расследований и вынесенных судебных приговоров.
По словам пресс-секретаря Еврокомиссии, это есть в их заключении относительно заявки Украины на членство в ЕС.
"Важно также отметить, что после его обнародования Украина уже предприняла несколько важных шагов, в частности, назначила руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, начала процесс отбора нового директора Национального антикоррупционного бюро. Безусловно, необходимы дальнейшие действия и усилия по укреплению антикоррупционных институтов", – заявила Ана Писонеро.
Она также отметила, что усилия Украины будут оценены осенью 2023 года. Более того, заметила, что антикоррупционная деятельность есть:
- ключевым фактором в процессе расширения ЕС;
- условием предоставления макрофинансовой помощи от ЕС.
"Очевидно, что у ЕС есть разные средства и механизмы контроля за тем, как и куда используются фонды ЕС. Мы находимся в тесном контакте с властями Украины, чтобы гарантировать, что… Средства использованы должным образом", – заявила спикер.
Что известно об отставках в Украине
- 24 января Кабмин согласовал увольнение 5 голов ОВА: Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской.
- Кроме того, правительство уволило Вячеслава Шаповалова – заместителя министра обороны Украины, Ивана Лукерю – заместителя министра развития общин и территорий Украины, Вячеслава Негода – заместителя министра развития общин и территорий Украины, Виталия Музыченко – заместителя министра социальной политики Украины.
- Перед этим первого замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского задержали во время получения взятки в размере 400 тысяч долларов. Его задержали и заключили под стражу с возможностью внести 805 тысяч гривен залога.
- Более того, написал заявление на увольнение заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Уволили и заместителя генпрокурора Алексея Симоненко.