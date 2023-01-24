За словами речниці Єврокомісії з питань розширення та сусідства Ани Пісонеро, вони не коментують кримінальні розслідування. Та вона запевнила, що в органі вітають зусилля України щодо проведення реформ задля викоренення корупції.

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Так, ми взяли до уваги повідомлення про те, що Національне антикорупційне бюро України розслідує ці випадки. Існує загальне правило – ми не коментуємо кримінальні розслідування, що тривають. Та ми вітаємо той факт, що владні структури України серйозно ставляться до цих проблем,

– заявила Пісонеро.

Також вона відзначила, що в рамках процесу набуття членства в ЄС від України чекають на подальше посилення боротьби з корупцією, особливо на високому рівні. Зокрема:

шляхом проведення активних та ефективних розслідувань;

досягненням відповідності між кількістю розслідувань та ухвалених судових вироків.

За словами речниці Єврокомісії, це є в їхньому висновку щодо заявки України на членство в ЄС.

"Важливо також зазначити, що після його оприлюднення Україна вже здійснила декілька важливих кроків, зокрема призначила керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, розпочала процес відбору нового директора Національного антикорупційного бюро. Безумовно, необхідні подальші дії та зусилля щодо зміцнення антикорупційних інституцій", – заявила Ана Пісонеро.

Вона також зазначила, що зусилля України оцінять восени 2023 року. Ба більше, зауважила, що антикорупційна діяльність є:

ключовим фактором у процесі розширення ЄС;

умовою надання макрофінансової допомоги від ЄС.

"Очевидно, що ЄС має різні засоби та механізми контролю за тим, як і куди використовуються фонди ЄС. Ми перебуваємо у тісному контакті із владою України, аби гарантувати, що… Кошти використані належним чином", – заявила речниця.

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