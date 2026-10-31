Еврокомиссия подготовила механизм выделения Украине кредита на сумму еще 45 миллиардов евро, – Reuters

Еврокомиссия разработала механизм выделения Украине кредита в размере 45 миллиардов евро до конца 2027 года. Половину общей согласованной суммы в 90 миллиардов планируется предоставить уже в 2026 году.

Как сообщает Reuters, разработанный механизм призван обеспечить стабильное поступление средств на фоне масштабных финансовых потребностей Киева.

Что известно о новом кредите

Брюссель одобрил общую кредитную программу объемом 90 миллиардов евро до конца 2027 года, которая предусматривает поэтапное выделение траншей.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новое предложение обеспечит Украине необходимую финансовую предсказуемость и поможет поддерживать работу основных государственных служб. Европейские эксперты также дали положительную оценку украинской стратегии финансирования.

Из объема финансирования, предусмотренного на следующий год, 13,3 миллиарда евро пойдут на поддержку государственного бюджета. Еще 31,7 миллиарда евро будут напрямую направлены на финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса.

В то же время в рамках программы Ukraine Facility Брюссель предложил выделить 8,04 миллиарда евро. Эта сумма оказалась на 264,6 миллиона евро меньше первоначального запроса Киева из-за неполного выполнения показателей, касающихся наблюдательных советов госпредприятий и подготовки к либерализации энергетических рынков.

Кстати, Украина и Финляндия договорились о масштабный финансовый пакет на сумму 240 миллионов евро. Эти средства пойдут на восстановление критически важной инфраструктуры и укрепление оборонного сектора.