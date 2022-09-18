Еврокомиссия хочет наказать Венгрию, заморозив миллиарды выплат

Венгрия может потерять финансирование от Европейского Союза сразу по нескольким программам. Европейская комиссия рекомендовала не выделять Венгрии средства из-за проблем с верховенством права.

Еврокомиссия сообщила, что не рекомендует выделять Венгрии 65% средств по трем программам из ключевого фонда ЕС. Венгерские СМИ сообщают о блокировании суммы примерно в 7,5 миллиарда евро на бюджетный период до 2027 года.

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Еврокомиссия передала предложения Европейскому совету

В заявлении Еврокомиссии говорится, что она предлагает "приостановить 65% обязательств для трех операционных программ в рамках политики сплоченности", а также "запрет заключать юридические обязательства с трастами общественного интереса по программам, реализуемым в прямом и косвенном управлении".

Сегодняшнее решение является четкой демонстрацией решимости Комиссии защитить бюджет ЕС и использовать все имеющиеся инструменты для достижения этой важной цели.

– заявил Еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан.

Еврокомиссия передала предложения Европейскому совету, который в течение месяца должен принять окончательное решение. При исключительных обстоятельствах этот период может быть продлен максимум на 2 месяца. Для принятия решения необходимо большинство голосов стран-членов.

В то же время, Еврокомиссия продолжит следить за ситуацией в Венгрии и любые элементы могут повлиять на ее оценку.

ЕС может наказать Венгрию

В ответе на угрозу потерять средства венгерское правительство предложило создать новое агентство по борьбе с коррупцией. До 19 ноября Венгрия обязалась полностью проинформировать Еврокомиссию о выполнении ключевых шагов по имплементации.

Блокирование средств для Венгрии – следующий шаг для ЕС в процессе санкционного механизма, который был запущен против Будапешта в апреле 2022 года.

Венгрия стала первой страной Евросоюза, которую проверили по новым правилам. Они позволяют Евросоюзу наказывать членов для "защиты бюджета", если они нарушили основные "ценности ЕС". В случае Венгрии речь идет о нарушении верховенства права.

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