Под ударом – золото: Еврокомиссия предлагает продлить и усилить антироссийские санкции

В Европейской комиссии представили 7 пакет санкций против россии за военную агрессию в Украине. Под угрозой санкций оказалось российское золото.

Еврокомиссия предлагает продлить действующие санкции против россии

Еврокомиссия сообщила, что приняла совместное предложение касательно 7 пакета санкций, направленное на поддержку и усиление эффективности шести предыдущих пакетов ограничений против россии.

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Как сообщили в Еврокомиссии, новый пакет ограничений разъясняет ряд положений по усилению правовой определенности и обеспечению соблюдения государствами-членами. Кроме того, он согласовывает санкции ЕС по ограничениям, введенным против россии союзниками и партнерами, в частности в G7.

Седьмой пакет санкций предусматривает запрет на импорт российского золота, а также ужесточает контроль над экспортом двойного использования и передовых технологий.

. В конце июня США ввели запрет на российское золото . О новых санкциях лидеры G7 объявили по итогам саммита в Германии. До этого в Минфине США заявили, что золото является крупнейшим экспортным товаром россии, за исключением энергоносителей.

В Еврокомиссии предлагают продлить действующие санкции ЕС на шесть месяцев до следующего пересмотра в конце января 2023 года. В предложении отмечается, что санкции ЕС никак не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и россией.

Жестокая война россии против Украины не прекращается. Поэтому мы предлагаем сегодня усилить наши строгие санкции против кремля, усилить их выполнение и продлить их до января 2023 года. москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию,

– заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что представит предложения по включению в санкционный список других физических и юридических лиц.

"Мы продолжаем атаковать тех, кто приближен к путину и кремлю. Сегодняшний пакет отражает наш скоординированный подход с международными партнерами, включая G7. В дополнение к этим мерам я также представлю Совету предложения по включению в список других физических и юридических лиц с замораживанием их активов и ограничением возможности путешествовать", – отметил Боррель.

Новые санкции против россии должен рассмотреть Совет ЕС

Теперь предложения по 7 пакету санкций должен рассмотреть Совет ЕС. Предыдущий, 6 пакет санкций против россии согласовывали около месяца.

В начале мая Еврокомиссия представила 6 пакет санкций, однако из-за разногласий по нефтяному эмбарго ограничения не могли согласовать.

Только в начале июня в ЕС достигли согласия относительно 6 пакета санкций, которые предусматривают:

эмбарго на российскую нефть, транспортируемую морем;

отключение от SWIFT "Сбербанка";

прекращение трансляции пропагандистских каналов;

персональные санкции.

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