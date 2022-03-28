Еврокомиссия призвала отобрать паспорта ЕС у подсанкционных россиян и белорусов

Еврокомиссия призвала государства-члены ЕС отменить программы гражданства у россиян и белорусов, попавших под санкции из-за вторжения России в Украину. В то же время предлагают обменять на инвестиции.

В Еврокомиссии заявили, что некоторые граждане России или Беларуси, подпадающие под санкции или поддерживающие войну в Украине, могли получить по этим схемам гражданство ЕС. Также они могут иметь привилегированный доступ в ЕС.

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Чтобы преодолеть эти непосредственные риски, Комиссия также рекомендует государствам-членам оценить, следует ли отменить гражданство, предоставленное по схеме "золотого паспорта" гражданам России или Беларуси, внесенным в санкционный список ЕС в связи с войной в Украине,

– говорят в Еврокомиссии.

Там подчеркнули, что европейские ценности не продаются. А продажа гражданства через "золотые паспорта" незаконна согласно законодательству ЕС и создает серьезные риски для его безопасности.

"Схема открывает двери для коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Все заинтересованные государства-члены должны немедленно прекратить свои схемы гражданства в обмен на инвестиции", – заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

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