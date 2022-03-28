У Єврокомісії заявили, що деякі громадяни Росії або Білорусі, які підпадають під санкції або підтримують війну в Україні, могли отримати за цими схемами громадянство ЄС. Також вони можуть мати привілейований доступ до ЄС.

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Щоб подолати ці безпосередні ризики, Комісія також рекомендує державам-членам оцінити, чи слід скасувати громадянство, надане за схемою "золотого паспорта" громадянам Росії або Білорусі, які внесені до санкційного списку ЄС у зв'язку з війною в Україні,

– кажуть у Єврокомісії.

Там наголосили, що європейські цінності не продаються. А продаж громадянства через "золоті паспорти" є незаконним згідно із законодавством ЄС і створює серйозні ризики для його безпеки.

"Схема відкриває двері для корупції, відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Усі зацікавлені держави-члени мають негайно припинити свої схеми громадянства в обмін на інвестиції", – заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

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