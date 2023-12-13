Еврокомиссия таки разморозила 10 миллиардов евро для Венгрии. СМИ написали, что это случилось на фоне того, что венгерский премьер Виктор Орбан начал усиливать свою кампанию, чтобы предотвратить открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС.

До этого СМИ писали, что Еврокомиссия решила задержать передачу денег для Венгрии. В частности, к такому решению прибегли, чтобы Венгрия сначала опубликовала данные о своей судебной реформе в государственных СМИ, пишет 24 Канал.

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Что известно о деньгах для Венгрии

В среду (13 декабря – 24 Канал) Европейская комиссия позволила выделить 10 миллиардов евро из фондов сплоченности для Венгрии почти через год после того, как деньги были заморожены из-за неспособности страны решить постоянные проблемы с верховенством права,

– написало издание Euronews.

В то же время Еврокомиссия заявила, что Венгрия устранила недостатки судебной реформы. Именно поэтому Венгрия может потребовать возмещения около 10,2 миллиарда евро.

Речь идет о половине средств из 22 миллиардов евро, которые есть в Фонде объединения. Их Брюссель будет предоставлять Венгрии в течение нескольких лет. Однако Еврокомиссия предупреждала, что приостановит предоставление средств в любой момент, если выяснит, что Будапешт нарушает стандарты ЕС.

Что этому предшествовало: коротко