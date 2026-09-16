Польша удивлена намерением Брюсселя использовать средства SAFE для Украины, – СМИ

Европейская комиссия приняла решение направить неиспользованные средства из программы SAFE на финансирование украинской оборонной промышленности. Это неожиданное решение лишает Польшу и другие страны ЕС возможности потратить эти миллиарды евро на собственные военные нужды.

Как сообщает польское издание RMF24, о новом плане использования остатков фонда объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Почему возмутились в ЕС и Польше

По словам фон дер Ляйен, деньги пойдут на совместные проекты с украинскими компаниями, в частности на создание европейско-украинской системы противовоздушной обороны Freyja.

Эта разработка должна стать более дешевой альтернативой американским комплексам Patriot.

Заявление фон дер Ляйен вызвало раздражение среди европейских дипломатов в Брюсселе. Дело в том, что программа SAFE формируется за счет займов, которые впоследствии придется выплачивать именно государствам-членам, а не Еврокомиссии.

При этом с странами ЕС такое резкое изменение планов никто не обсуждал, поэтому столицы считают, что именно они должны иметь решающий голос в распределении финансов.

Особенно неприятным сюрпризом это стало для Варшавы. Еще в августе заместитель министра обороны Польши Павел Залевский анонсировал участие страны во втором этапе распределения средств SAFE. Польское правительство рассчитывало направить эти средства на собственные военные проекты, но теперь эти планы оказались под угрозой срыва.

Сколько денег может получить Украина

На данный момент точная сумма остатков в фонде неизвестна, поскольку у стран ЕС есть время до конца октября, чтобы отчитаться о реализации своих инициатив. До недавнего времени в европейских кулуарах говорили о сумме около 10 миллиардов евро. Однако цифра может измениться, ведь Италия и Венгрия, которым выделили 15 и 16 миллиардов евро соответственно, до сих пор не подписали соглашения на всю зарезервированную сумму.

Журналисты отмечают, что до сих пор европейские государства крайне неохотно тратили деньги из фонда SAFE на совместные с Украиной программы.

В свою очередь, Еврокомиссия пытается в срочном порядке найти дополнительное финансирование для Киева, который испытывает серьезный дефицит в своем оборонном бюджете.