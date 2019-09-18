Еврокомиссия анонсировала трехсторонние газовые переговоры в Брюсселе

В среду, 18 сентября, Еврокомиссия официально анонсировала трехсторонние переговоры по транзиту российского газа на европейский рынок по территории Украины, которые состоятся в четверг.

В анонсе, опубликованном на сайте Европейской Комиссии, отмечается, что перед встречей вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического Союза Марош Шефчович проведет двусторонние переговоры как с делегацией Украины во главе с министром энергетики Алексеем Оржелем, так и с делегацией России под руководством министра энергетики Александра Новака. На встрече также будут присутствовать руководители компаний "Нафтогаз" и "Газпром".

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Ключевым вопросом на трехсторонних переговорах будет каким образом трактовать правила ЕС в сфере энергетики в рамках будущего рамочного соглашения. Среди прочего будут обсуждаться достижения приемлемой продолжительности будущего контракта, определение объемов газа с соблюдением гибкости, а также тарифов на его транспортировку.

Что известно о транзите российского газа через Украину?

Срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины в Европу истекает 31 декабря 2019 года. Поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны были бы заключить новое соглашение.

Украина хотела бы договориться с Россией по транзиту газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года, заявлял президент Владимир Зеленский. А премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

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В России сказали, что готовы провести трехсторонние переговоры с Украиной и Еврокомиссией по газу в первой половине сентября. Однако половина сентября уже прошла, но переговоров не было и нет даже точной их даты.