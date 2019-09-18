Єврокомісія анонсувала тристоронні газові переговори у Брюсселі

У середу, 18 вересня, Єврокомісія офіційно анонсувала тристоронні переговори щодо транзиту російського газу на європейський ринок територією України, які відбудуться у четвер.

У анонсі оприлюдненому на сайті Європейської Комісії зазначається, що перед зустріччю віцепрезидент Єврокомісії з питань Енергетичного Союзу Марош Шефчович проведе двосторонні переговори як з делегацією України на чолі з міністром енергетики Олексієм Оржелем, та з делегацією Росії під керівництвом міністра енергетики Олександра Новака. На зустрічі також будуть присутніми керівники компаній "Нафтогаз" та "Газпром".

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Ключовим питанням на тристоронніх переговорах буде, яким чином трактувати правила ЄС у сфері енергетики в рамках майбутньої рамкової угоди. Серед іншого обговорюватимуться досягнення прийнятної тривалості майбутнього контракту, визначення обсягів газу з дотриманням гнучкості, а також тарифів на його транспортування.

Що відомо про транзит російського газу через Україну?

Термін чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України до Європи стікає 31 грудня 2019 року. Тож вже 1 січня 2020 року сторони мали б укласти нову угоду.

Україна хотіла б домовитися з Росією щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року, заявляв президент Володимир Зеленський. А Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу.

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В Росії сказали, що готові провести тристоронні переговори з Україною та Єврокомісією щодо газу в першій половині вересня. Проте половина вересня вже минула, але переговорів не було і немає навіть точної їхньої дати.