Еврокубки возвращаются: что посмотреть в первую неделю футбольной евровесны

Середина февраля для футбольного болельщика важна не Днем всех влюбленных, а возвращением со стадией плей-офф топовых футбольных соревнований – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций.

В этом году интерес зрителей подогревается тем фактом, что сразу две украинских команды "Шахтер" и "Днепр-1" будут бороться в весенней части еврокубковых соревнований.

К теме Болей за наших: на Volia TV начинается футбольная евровесна

Что посмотреть в первую неделю футбольной евровесны

Весенняя часть футбольного евросезона откроет наиболее статусный турнир УЕФА – Лига чемпионов. Уже 14 февраля в 1/8 финала жребий построил двух фаворитов этого турнира – французский ПСЖ и немецкую "Баварию". Два гранда европейского футбола, которые, к сожалению, не могут похвастаться в последние годы большими успехами на еврокубковой арене. Но статус этих клубов и звездные составы делают этот поединок принципиальным и, безусловно, достойным пересмотра. Также не менее интересными в этом раунде могут стать противостояния "Милана" и "Тоттенгема", а также "Челси" и "Боруссии" (Дортмунд).

Второй по престижности турнир, но не по значимости для нас – Лига Европы – начнет свой раунд плей-офф уже 16 февраля. В этот день донецкий "Шахтер" на стадионе в Варшаве примет французский "Ренн". Матч начнется в 19:45. Смогут ли "горняки" продемонстрировать достойную игру без лидера последнего сезона Михаила Мудрика, недавно отправившегося в "Челси" за рекордную для украинского футбола сумму? Посмотрим уже в четверг. Интересно также то, что именно "Ренн" приложил руку к вылету из Лиги Европы киевского "Динамо", поэтому месть за соотечественников может стать дополнительной мотивацией для команды Игоря Йовичевича. Также, безусловно, любителям качественного футбола следует обратить внимание на матч "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед", который будет проходить параллельно.

Другой украинский клуб – "Днепр-1" – проведет свой матч в Лиге Конференций с кипрским АЭКом. По иронии судьбы АЭК также играл в отборочной группе из "Динамо" и присоединился к вылету того из еврокубков. У "Днепр-1" уже есть опыт побед над кипрским клубом - осенью днепряне дважды победили "Аполлон". Так что надеемся на продолжение этой серии.

Просмотрев этот перечень матчей, у многих болельщиков может появиться логичный вопрос, где посмотреть все эти противостояния, ведь с прошлого года матчи еврокубков УЕФА не транслируются по телевидению Украины и полностью перешли в онлайн.

Наслаждаться вышеупомянутыми трансляциями можно с помощью двух популярных тарифов от Volia, которые доставят невероятное наслаждение каждому настоящему футбольному фану. Ведь Volia TV является одной из двух площадок в Украине, которые транслируют каналы MEGOGO Футбол, где можно легально и без рекламы посмотреть матчи еврокубков УЕФА.



Volia TV является одной из двух площадок в Украине, транслирующих каналы MEGOGO Футбол / Фото

За 199 гривен в месяц вы получите пакет онлайн-ТВ "Спортивный" и возможность просматривать топовые футбольные трансляции через онлайн-приложение Volia TV на смартфоне, планшете, ноутбуке, Smart TV или Android TV. Что больше, вы сможете делать это на трех экранах одновременно в любом уголке Украины.

А для еще большей выгоды есть тариф "Мир спорта", который включает скоростной интернет до 100 Мб/сек, доступ ко всем упомянутым спортивным трансляциям без перерыва на рекламу и более 100 топовых украинских телеканалов. И все это за 299 гривен в месяц за первые полгода пользования.

Итак, выбирайте один из топовых футбольных пакетов, болейте за наших и наслаждайтесь невероятной игрой Месси, Бензема, Голанда, Мбаппе в новом европейском сезоне вместе с Volia!