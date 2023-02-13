Цього року інтерес глядачів підігрівається тим фактом, що відразу дві українські команди, "Шахтар" та "Дніпро-1", боротимуться у весняній частині єврокубкових змагань.

До теми Вболівай за наших: на Volia TV розпочинається футбольна євровесна

Що подивитись у перший тиждень футбольної євровесни

Весняну частину футбольного євросезону відкриє найбільш статусний турнір УЄФА – Ліга чемпіонів. Вже 14 лютого у 1/8 фіналу жереб звів двох фаворитів цього турніру – французький ПСЖ та німецьку "Баварію". Два гранди європейського футболу, які, на жаль, не можуть похизуватись останніми роками великими успіхами на єврокубковій арені. Але статус цих клубів і зіркові склади роблять цей поєдинок принциповим та, безумовно, вартим перегляду. Також не менш цікавими у цьому раунді можуть стати протистояння "Мілану" і "Тоттенгему", а також "Челсі" і "Борусії" (Дортмунд).

Другий за престижністю турнір, але не за значимістю для нас, – Ліга Європи – розпочне свій раунд плей-офф вже 16 лютого. У цей день донецький "Шахтар" на стадіоні у Варшаві прийматиме французький "Ренн". Матч розпочнеться о 19:45. Чи зможуть "гірняки" продемонструвати гідну гру без лідера останнього сезону Михайла Мудрика, який нещодавно відправився у "Челсі" за рекордну для українського футболу суму? Подивимось вже у четвер. Цікаво також те, що саме "Ренн" приклав руку до вильоту з Ліги Європи київського "Динамо", тож помста за співвітчизників може стати додатковою мотивацією для команди Ігоря Йовичевича. Також, безумовно, шанувальникам якісного футболу слід звернути увагу на матч "Барселони" та "Манчестер Юнайтед", який буде проходити паралельно.

Інший український клуб – "Дніпро-1" – проведе свій матч у Лізі Конференцій із кіпрським АЕКом. За іронією долі АЕК також грав у відбірковій групі з "Динамо" і долучився до вильоту того з єврокубків. "Дніпро-1" вже має досвід перемог над кіпрським клубом – восени дніпряни двічі перемогли "Аполлон". Тож сподіваємось на продовження цієї серії.

Переглянувши цей перелік матчів, у багатьох вболівальників може з’явитись логічне запитання, де подивитись усі ці протистояння, адже з минулого року матчі єврокубків УЄФА не транслюються на телебаченні України та повністю перейшли в онлайн.

Насолодитись вищезгаданими трансляціями можна за допомогою двох популярних тарифів від Volia, що принесуть неймовірну насолоду кожному справжньому футбольному фану. Адже Volia TV є одним із двох майданчиків в Україні, що транслюють канали MEGOGO Футбол, де можна легально та без реклами подивитись матчі єврокубків УЄФА.



Volia TV є одним із двох майданчиків в Україні, що транслюють канали MEGOGO Футбол / Фото Volia

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