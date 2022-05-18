Европа – дефицитный рынок, – Куюн объяснил, почему проблема с нехваткой горючего не исчезает

Проблема с нехваткой горючего на украинских заправках до сих пор не исчезла. Вместе с тем правительство приостановило госрегулирование цен на бензин.

Это сделали, чтобы операторы рынка могли насытить его необходимым ресурсом. Об этом 24 каналу рассказал Сергей Куюн – директор "Консалтинговой группы А-95".

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Основные проблемы с горючим в Украине

По его словам, сейчас главная проблема с нехваткой горючего состоит в том, что Украина потеряла почти 100% источников его снабжения.

Соответственно сейчас пытаются построить новый рынок и завозить горючее из Европы. Хотя этого раньше никто никогда не делал.

Это очень сложная задача. Она быстро не решается, поэтому сейчас нам не хватает горючего. Сейчас мы не можем завести столько, сколько нам действительно нужно. Дело в том, что Европа – это дефицитный рынок,

– объяснил Куюн.

Например, Польше нужно 7 миллионов тонн импорта нефтепродуктов ежегодно, несмотря на то, что у них есть 2 завода. В то время как Украине нужно 6 миллионов тонн.

"То есть наши потребности пропорциональны дефициту одной Польши. Соответственно это очень нелегкая задача", – добавил он.

Вместе с тем, уже даже удалось найти эти объемы горючего для Украины. Однако сейчас не могут их привезти из Европейских портов. Поэтому для этого нужно время.

Ранее Куюн заявлял, что ожидает , что дефицит горючего немного угаснет до конца мая 2022 года. При этом ограничения останутся, хоть их и ослабят.

Куюн объяснил, почему горючего до сих пор не хватает: смотрите видео

Почему возник дефицит топлива