Европа должна немедленно взять Украину в ЕС, – Кулеба
Источник:телеграм Дмитрия Кулебы
28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Уже сегодня, 1 марта, заявление на вступление зарегистрировали.
Сейчас происходит его рассмотрение. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что лучшим решением ЕС будет немедленно взять Украину в свой состав.
Детали здесь Заявление Украины на вступление в ЕС уже зарегистрировали, его рассматривают
Кулеба заявил, что Европа должна немедленно взять Украину в ЕС
Лучшее решение, которое сейчас может принять Европейский Союз – это немедленно взять Украину в свой состав. Просто сейчас сделать Украину полноправным членом ЕС,
– подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что исторические времена требуют больших и исторических решений, которые способны коренным образом изменить динамику событий.
По его словам, это решение – именно такое.
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