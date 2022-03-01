Европа должна немедленно взять Украину в ЕС, – Кулеба

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Уже сегодня, 1 марта, заявление на вступление зарегистрировали.

Сейчас происходит его рассмотрение. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что лучшим решением ЕС будет немедленно взять Украину в свой состав.

Детали здесь Заявление Украины на вступление в ЕС уже зарегистрировали, его рассматривают

Кулеба заявил, что Европа должна немедленно взять Украину в ЕС

Лучшее решение, которое сейчас может принять Европейский Союз – это немедленно взять Украину в свой состав. Просто сейчас сделать Украину полноправным членом ЕС,

– подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что исторические времена требуют больших и исторических решений, которые способны коренным образом изменить динамику событий.

По его словам, это решение – именно такое.



Что дает членство в ЕС / Инфографика 24 канала

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