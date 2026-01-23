"НАТО существует на основе веры": Зеленский призвал Европу создать собственную армию
- Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Европу создать собственную хорошо вооруженную армию.
- Зеленский выразил сомнение в том, что НАТО всегда сможет эффективно защитить Европу, если возникнет угроза, в частности от России.
Владимир Зеленский заявил, что Европе стоит создать собственную хорошо вооруженную армию. По словам президента Украины, не стоит возлагать надежды только на гарантии в рамках НАТО.
Об этом Зеленский сказал в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Что угрожает Европе?
Владимир Зеленский объяснил, что Европе в нынешних обстоятельствах нужны собственные объединенные вооруженные силы, которые "действительно смогут защитить" континент.
По его словам, сейчас Европа полагается только на веру, что в случае опасности НАТО будет действовать.
Но если Путин захочет напасть на Литву или Польшу – кто отреагирует? Сейчас НАТО существует на основе веры в то, что Соединенные Штаты вмешаются, не останутся в стороне, придут на помощь. Что если нет?
– сказал глава государства.
Зеленский добавил, что этот вопрос, вероятно, мысленно ставят все европейские лидеры, и надеются услышать конкретный ответ от Трампа.
Кто-то ждет в надежде, что проблема решится сама собой. Кто-то начал действовать, инвестируя в оборонпром и так далее… Но давайте не забывать, что пока Америка не нажала на Европу – большинство даже не пытались тратить на оборону 5% ВВП,
– напомнил Владимир Зеленский.
Интересно! "Коалиция желающих" может образовать новый военный альянс, поскольку США отдаляются от НАТО и своей функции надежного защитника. Частью этого альянса потенциально станет и Украина.
Для гарантий безопасности также нужны США
Во время выступления Владимир Зеленский также высказался о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, никакие сценарии не удастся реализовать без участия США.
В то же время президент заявил, что он приветствует обязательства Великобритании и Франции по размещению войск в Украине после достижения мира.
Владимир Зеленский напомнил, что в Давосе Дональд Трамп запустил Совет мира, но война в Украине не остановилась. Он также отметил, что Европа даже не сформулировала позицию относительно американской идеи.