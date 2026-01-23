"НАТО существует на основе веры": Зеленский призвал Европу создать собственную армию

Владимир Зеленский заявил, что Европе стоит создать собственную хорошо вооруженную армию. По словам президента Украины, не стоит возлагать надежды только на гарантии в рамках НАТО.

Об этом Зеленский сказал в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Что угрожает Европе?

Владимир Зеленский объяснил, что Европе в нынешних обстоятельствах нужны собственные объединенные вооруженные силы, которые "действительно смогут защитить" континент.

По его словам, сейчас Европа полагается только на веру, что в случае опасности НАТО будет действовать.

Но если Путин захочет напасть на Литву или Польшу – кто отреагирует? Сейчас НАТО существует на основе веры в то, что Соединенные Штаты вмешаются, не останутся в стороне, придут на помощь. Что если нет?

– сказал глава государства.

Зеленский добавил, что этот вопрос, вероятно, мысленно ставят все европейские лидеры, и надеются услышать конкретный ответ от Трампа.

Кто-то ждет в надежде, что проблема решится сама собой. Кто-то начал действовать, инвестируя в оборонпром и так далее… Но давайте не забывать, что пока Америка не нажала на Европу – большинство даже не пытались тратить на оборону 5% ВВП,

– напомнил Владимир Зеленский.

Интересно! "Коалиция желающих" может образовать новый военный альянс, поскольку США отдаляются от НАТО и своей функции надежного защитника. Частью этого альянса потенциально станет и Украина.

Для гарантий безопасности также нужны США