Европа готова и хочет гарантировать безопасность Украине, – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа готова предоставить гарантии безопасности Украине. Соответствующие выводы он сделал после экстренного саммита в Париже, который прошел 17 февраля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение генсека НАТО в соцсети X. Стоит отметить, что участие в саммите по безопасности приняли лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании.

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Европа готова взять на себя гарантии безопасности

Марк Рютте заявил, что европейские лидеры продемонстрировали свою готовность взять на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины.

Готовы и хотят. Это мой взгляд на сегодняшнюю встречу в Париже. Европа готова и желает активизироваться. Возглавлять обеспечение гарантий безопасности Украины. Готовы и хотят инвестировать гораздо больше в нашу безопасность,

– пояснил генеральный секретарь НАТО.

По его словам, в дальнейшем нужно будет также решить детали, но "обязательства четкие".

Напомним, после саммита европейских лидеров в Париже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна в дальнейшем поддерживать Украину и иметь общую позицию с США по вопросам безопасности. В то же время он добавил, что его раздражают предложения об отправке европейских войск в Украину, поскольку они являются "спекулятивными" и опережают любые мирные переговоры.