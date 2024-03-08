Полковник Аксель Денис из тренировочного центра CENTAC заявил, что мир показал свое истинное лицо: нестабильное и опасное. Французские войска настраиваются на культуру готовности к действиям в короткие сроки.

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Подготовка к войне в Европе

Уникальный полигон CENTAC, что больше Парижа, позволяет различным подразделениям армии Франции тренироваться вместе. Здесь они отрабатывают действия против врага, который может быть подобным России.

Мир показал свое истинное лицо: нестабильное, опасное. И не все являются друзьями. Мы готовимся к реакции на оповещения, готовности действовать за короткое время,

– сказал полковник Аксель Денис.

По словам офицеров CENTAC, важным уроком, который дает российско-украинская война, является важность избежания прямых штурмов, ведь они приводят к большим потерям. Вместо этого, пехота, бронетехника, инженеры и артиллерия должны действовать слаженно, интегрируя новейшие технологии, такие как дроны.

Интересно! Французские военные также учатся работать с картами вместо компьютеров и телефонов, чтобы быть готовыми к ситуациям на поле боя, где сети могут быть заблокированы противником.

После завершения тренировок солдаты получают оценку по шкале от одного до пяти. "Мы никогда не давали пятерки", – отметил подполковник Винсент, добавляя, что по девизу Иностранного легиона: "Сложные тренировки – легкая война".

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