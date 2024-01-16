В ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан подчеркнул, что у объединенной армии, которую хочет создать Европа, есть место для ВСУ.

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Европа готовится к войне с Россией

Свитан отметил, что Германия понимает угрозу, которую представляет Россия. Такое осознание есть и касаемо европейской безопасности, это прекрасно понимают ведущие страны – Великобритания, Германия, Испания, Франция, Италия. Эти государства всегда участвовали в европейской безопасности. Также по этому направлению работают скандинавские страны.

По его словам, это свидетельствует о серьезном намерении создать европейскую армию, которая не будет оглядываться на США и Россию. И в этой объединенной европейской армии есть место для нас. Так, Европа поставляют ВСУ вооружение, а наши воины передают ей свой боевой опыт, понимая, с каким противником в ближайшее время придется столкнуться.

Подготовка Европы и понимание европейских процессов безопасности не может нас не радовать,

– заявил полковник запаса.

Потому что, заметил он, Вооруженные Силы Украины встроены в общую систему безопасности, наши генералы повсюду приветствуются и вводятся в работу структур НАТО, а также принимают участие в принятии решений по безопасности, включая Европу.

Как можно освободить Крым

Полковник запаса считает, что деоккупация Украины начнется с Крыма. Для этого есть разные механизмы. К примеру, можно освободить полуостров, не проводя сухопутной операции.

Он пояснил, что если будет достаточное количество дальних средств поражения – то в течение нескольких недель, максимум через полторы – 2 месяца с помощью авиации и ракет Крым переводится в оперативное окружение.

Поэтому, по его словам, нам нужно достаточное количество ATACMS, даже с дальностью 160 километров. Если их будет несколько сотен, то практически весь сухопутный коридор, начиная от Ростова и заканчивая Мелитополем – будет под контролем.

В то же время, по его мнению, авиация хорошо отработает по Херсонскому направлению. А после завоевания преимущества в воздухе, уничтожение ПВО оккупантов в Крым могли бы зайти истребители F-16 для выполнения боевой работы. Для этого нужно более 100 самолетов.

Самолеты могут затопить весь российский Черноморский флот примерно за месяц,

– сказал Свитан.

Летчик-инструктор добавил, что пара эскадрилей может взять под контроль всю акваторию Черного моря. К тому же авиация может неплохо отработать и по вражеским подлодкам.

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