У щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан наголосив, що в об'єднаній армії, яку хоче створити Європа, є місце для ЗСУ.

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Європа готується до війни з Росією

Світан зазначив, що Німеччина розуміє загрозу, яку становить Росія. Таке усвідомлення є й щодо європейської безпеки, це чудово розуміють провідні країни – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Франція, Італія. Ці держави завжди брали участь в європейській безпеці. Також у цьому напрямі працюють скандинавські країни.

За його словами, це свідчить про серйозний намір створити європейську армію, яка не оглядатиметься на США та Росію. І в цій об'єднаній європейській армії є місце для нас. Так, Європа постачає ЗСУ своє озброєння, а наші воїни передають їй власний бойовий досвід, розуміючи, з яким противником найближчим часом доведеться зіткнутися.

Підготовка Європи та розуміння європейських процесів безпеки не може нас не радувати,

– заявив полковник запасу.

Тому що, зауважив він, Збройні Сили України вбудовані у загальну систему безпеки, наші генерали всюди вітаються та вводяться в роботу структур НАТО, а також беруть участь в ухваленні рішень щодо безпеки, зокрема й Європи.

Як можна звільнити Крим

Полковник запасу вважає, що деокупація України розпочнеться з Криму. Для цього є різні механізми. Наприклад, можна звільнити півострів, не проводячи сухопутної операції.

Він пояснив, що, якщо буде достатня кількість дальніх засобів ураження – то впродовж декількох тижнів, максимум за півтора – 2 місяці з допомогою авіації та ракет Крим переводиться в оперативне оточення.

Тому, за його словами, нам потрібна достатня кількість ATACMS, навіть із дальністю 160 кілометрів. Якщо їх буде декілька сотень, то практично весь сухопутний коридор, починаючи від Ростова й закінчуючи Мелітополем – буде під контролем.

Водночас, на його думку, авіація гарно відпрацює по Херсонському напрямку. А після завоювання переваги у повітрі, знищення ППО окупантів до Криму могли би зайти винищувачі F-16 для виконання бойової роботи. Для цього потрібно понад 100 літаків.

Літаки можуть затопити весь російський Чорноморський флот приблизно за місяць,

– сказав Світан.

Льотчик-інструктор додав, що пара ескадрилей може взяти під контроль усю акваторію Чорного моря. До того ж авіація може непогано відпрацювати й по ворожих підводних човнах.

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