Исполнительный директор объединения "Технологические силы Украины" Екатерина Михалко рассказала 24 Каналу, что интерес уже проявляла Польша Литва, Эстония. Есть объективные причины, почему оружие хотят покупать именно в Украине.

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Почему Запад заинтересован в нашем оружии

Также были запросы из Греции и других государств. Многие разноплановые страны заинтересованы в том, чтобы покупать, например, дроны в Украине.

Они понимают, что наши образцы вооружения протестированы в интенсивных боевых действиях. Это большое технологическое преимущество для партнеров,

– отметила Екатерина Михалко.

К сожалению, официально осуществить такие соглашения невозможно, поэтому компании часто хотят иметь предприятия, например, в Польше, потому что тогда поставлять в европейские страны значительно легче. Однако, хочется, чтобы эти деньги поступали именно в Украину в форме налогов и дополнительных ресурсов для развития экономики и обеспечения армии.

Можно вспомнить о "датской модели", которую уже реализуют в Украине. Она заключается в том, что Дания предоставляет деньги именно нашему государству на закупку вооружения для нужд ВСУ. Но при этом производственные возможности все равно не были загружены на 100%, поэтому международные рынки нужны.

Для того, чтобы экспорт заработал на полную нужен политический "зеленый свет". Другие государства будут видеть в Украине не только страну, которая делает запросы на оружие, а может предоставлять свой технологический опыт,

– подчеркнула Екатерина Михалко.

Это поможет усилить безопасность Европы. К тому же это весомый шаг, который научит наши компании прогнозируемо работать со странами НАТО. Такой опыт для частного сектора очень ценен.