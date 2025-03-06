"Получает второе дыхание": в страны Европы возвращается настроение антиамериканизма

Заявления Дональда Трампа ухудшают отношение европейцев к США. Впрочем, они принимают более взвешенные решения и не делают поспешных заявлений.

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и безопасности Игорь Соловей в эфире 24 Канала отметил, что страны Евросоюза на официальном уровне более взвешенные в оценках. Заявления Дональда Трампа сейчас у них вызывают негативное отношение к США.

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"Шокированы заявлениями Трампа не только украинцы, но и европейцы. В некоторых странах антиамериканизм существует много лет. Сейчас он получил второе дыхание", – сказал Игорь Соловей.

Европа не принимает поспешных решений

Он добавил, что классическое поведение Евросоюза, который редко принимает быстрые, необдуманные решения, – это призыв к пониманию и переговорам. Решения в Евросоюзе принимаются консенсусом, а значит, это всегда требует основательной проработки.

Эмоции утихают, и остается рациональность. Поэтому есть шанс принять более взвешенные решения. Сейчас Европа максимально пытается выиграть немного времени, чтобы не принимать поспешных решений, которые могут повредить двусторонним и многосторонним отношениям,

– отметил Соловей.

Он добавил, что Европа ждет, пока шквал эмоционального напряжения спадет, чтобы принимать взвешенные решения.