Такое мнение для 24 Канала высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, назвав условия, которые следует выполнить лидерам европейских стран.

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Надо больше денег на оборону

По словам руководителя центра "Башня", именно европейское влияние должно быть определяющим в судьбе войны в Украине. И в Европе понимают, что необходимо, чтобы быть силой, независимой от США. Впрочем, европейские лидеры очень медленно принимают важные решения.

Европейская автономия возможна только при одном условии – если страны будут выделять 5% своего ВВП на оборонку. Это 100 миллиардов евро. И этих денег хватит на все без исключения,

– отметил Клочок.

По словам главы центра "Башня", для Европы это будет означать изменения в организации экономик стран, уменьшение социальных выплат, перераспределение расходов и наконец наличие определенных запретов и отход от традиционной демократии. Впрочем, все эти шаги необходимы.

"Это обусловлено российско-китайской угрозой. И это надо понимать и делать. Нужно наращивать и ядерный потенциал и автономизироваться от США", – отметил Клочок.

По мнению Валерия Клочка, Европа имеет необходимый потенциал, чтобы эта стратегия воплотилась в жизнь. Единственное, что нужно уже сейчас – это политические решения лидеров стран, которые должны быть приняты как можно скорее.