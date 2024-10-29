Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, назвавши умови, які слід виконати лідерам європейських країн.

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Треба більше грошей на оборону

За словами керівника центру "Вежа", саме європейський вплив має бути визначальним у долі війни в Україні. І в Європі розуміють, що потрібно, аби бути силою, незалежною від США. Втім європейські лідери дуже повільно ухвалюють важливі рішення.

Європейська автономія можлива лише за однієї умови – якщо країни будуть виділяти 5% свого ВВП на оборонку. Це 100 мільярдів євро. І цих грошей вистачить на все без винятку,

– зазначив Клочок.

За словами очільника центру "Вежа", для Європи це буде означати зміни до організації економік країн, зменшення соціальних виплат, перерозподіл видатків та врешті наявність певних заборон та відхід від традиційної демократії. Утім всі ці кроки необхідні.

"Це обумовлено російсько-китайською загрозою. І це треба розуміти та робити. Потрібно нарощувати і ядерний потенціал та автономізуватися від США", – зауважив Клочок.

На думку Валерія Клочка, Європа має необхідний потенціал, аби ця стратегія втілилась в життя. Єдине, що потрібно вже зараз – це політичні рішення лідерів країн, які мають бути ухвалені якомога швидше.