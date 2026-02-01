Европа должна действовать: эксперты из США сказали, как партнеры могут защитить энергетику Украины

Европа должна ввести бесполетную зону на западе Украины и перехватывать российские ракеты, вместо бесконечных встреч и разговоров о помощи "после войны". Россия уже 3 года ведет гибридную войну против Европы, но ЕС избегает прямого противостояния.

Полковник США в отставке Джон Свит и аналитик по нацбезопасности Марк Тот объяснили 24 Каналу, что Европе нужно понять – это их война в Украине, и единственный эффективный ответ – прямая конфронтация через защиту воздушного пространства.

Решится ли Европа закрыть небо над западом Украины?

С декабря 2024 года, когда Трампа избрали президентом, он имел все карты для поддержки Украины вооружениями и боеприпасами, чтобы избежать дефицита 155-миллиметровых снарядов, но этого не произошло. Поэтому чтобы остановить российские атаки, Европа должна прекратить говорить и начать действовать.

Шаг, который имел бы мгновенное влияние и помог бы Украине и защитил восточный фланг НАТО, который уже испытывает вторжение российских дронов и истребителей – это введение бесполетной зоны на западе Украины.

Начните защищать энергетическую инфраструктуру. Перехватывайте эти ракеты, подобно тому, как США и их союзники защищали Израиль от иранского нападения. Это то, что надо делать, но Европа не делает этого шага. Сейчас мирные переговоры – единственная рамка, потому что Европа не имеет больше вариантов,

– сказал Тот.

Европейские страны часто перекладывают ответственность на Трампа, спрашивая, почему он не делает больше для Украины, вместо того. Зеленский резко раскритиковал Европу за отсутствие адекватной реакции.

Некоторые лидеры, как канцлер Германии Фридрих Мерц, это понимают, но этого недостаточно – нужны конкретные действия.

"Россия ведет гибридную войну, но рано или поздно Европе нужно понять, что единственная конфронтация, которая даст результаты, – это прямая конфронтация. Мы не говорим о вторжении в Россию, но нужно поднимать самолеты и останавливать нарушения воздушного пространства в Европе и в Украине", – подытожил Свит.

