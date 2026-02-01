Полковник США у відставці Джон Світ і аналітик з нацбезпеки Марк Тот пояснили 24 Каналу, що Європі потрібно зрозуміти – це їхня війна в Україні, і єдина ефективна відповідь – пряма конфронтація через захист повітряного простору.

Чи наважиться Європа закрити небо над заходом України?

З грудня 2024 року, коли Трампа обрали президентом, він мав усі карти для підтримки України озброєннями та боєприпасами, щоб уникнути дефіциту 155-міліметрових снарядів, але цього не сталося. Тому щоб зупинити російські атаки, Європа має припинити говорити та почати діяти.

Крок, який мав би миттєвий вплив і допоміг би Україні та захистив східний фланг НАТО, який вже зазнає вторгнення російських дронів і винищувачів – це запровадження безпольотної зони на заході України.

Почніть захищати енергетичну інфраструктуру. Перехоплюйте ці ракети, подібно до того, як США та їхні союзники захищали Ізраїль від іранського нападу. Це те, що треба робити, але Європа не робить цього кроку. Зараз мирні переговори – єдина рамка, бо Європа не має більше варіантів,

– сказав Тот.

Європейські країни часто перекладають відповідальність на Трампа, запитуючи, чому він не робить більше для України, замість того. Зеленський різко розкритикував Європу за відсутність адекватної реакції.

Деякі лідери, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, це розуміють, але цього недостатньо – потрібні конкретні дії.

"Росія веде гібридну війну, але рано чи пізно Європі потрібно зрозуміти, що єдина конфронтація, яка дасть результати, – це пряма конфронтація. Ми не кажемо про вторгнення в Росію, але потрібно підіймати літаки та зупиняти порушення повітряного простору в Європі та в Україні", – підсумував Світ.

Що ще відомо про підтримку української енергетики від партнерів?