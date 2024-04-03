Европа на пороге войны масштаба, который, как считалось, остался в истории, – Столтенберг
Государства-члены НАТО должны активизировать свою помощь для Украины, учитывая ситуацию на поле боя. Россия продолжает давить вдоль линии фронта, поэтому союзники должны оставаться непоколебимыми в поддержке ВСУ.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей министров иностранных дел в штаб-квартире Альянса, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Кроме того, руководитель НАТО отметил, что Кремль продолжает осуществлять новые масштабные атаки по украинскому гражданскому населению, а также по инфраструктуре.
"Сейчас Европа стоит перед лицом войны такого масштаба, который, как мы считали, остался в истории", – сказал Столтенберг.
Украина нуждается в неотложной помощи
По его словам, несмотря на то, что союзники продолжают передавать оружие, снаряды и оборудование, украинская армия имеет насущные потребности. А задержка в оказании помощи уже имеет последствия на поле боя.
Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине по безопасности для длительной войны, чтобы меньше полагаться на добровольные взносы и больше на обязательства НАТО, меньше на краткосрочные предложения и больше на многолетние обязательства,
– отметил генсек НАТО.
Министры иностранных дел обсудят, как НАТО может взять на себя больше ответственности за координацию передачи военной техники и тренировок для Украины. В частности, союзники обсудят создание многолетнего финансового обязательства. Эта двухдневная встреча является подготовкой к саммиту в Вашингтоне.
Заседание Совета Украина-НАТО
Завтра, 4 апреля, в НАТО состоится заседание Совета Украина-НАТО с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Во время встречи украинская сторона представит текущую ситуацию на поле боя и ежедневные и долгосрочные потребности.
"Мы поддерживаем усилия Украины, направленные на то, чтобы еще больше приблизить ее к Альянсу. Украина станет членом НАТО. Это вопрос когда, а не если", – сказал Столтенберг.
Вступление Украины в НАТО: актуально
Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты планируют обсудить разработку дорожной карты вступления Украины в НАТО на саммите Альянса. Предварительно, его обсудят 9 – 11 июля в Вашингтоне.