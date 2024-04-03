Европа на пороге войны масштаба, который, как считалось, остался в истории, – Столтенберг

Государства-члены НАТО должны активизировать свою помощь для Украины, учитывая ситуацию на поле боя. Россия продолжает давить вдоль линии фронта, поэтому союзники должны оставаться непоколебимыми в поддержке ВСУ.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей министров иностранных дел в штаб-квартире Альянса, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Смотрите также 100 миллиардов долларов для Украины: в НАТО предлагают создать пятилетний фонд, – СМИ

Кроме того, руководитель НАТО отметил, что Кремль продолжает осуществлять новые масштабные атаки по украинскому гражданскому населению, а также по инфраструктуре.

"Сейчас Европа стоит перед лицом войны такого масштаба, который, как мы считали, остался в истории", – сказал Столтенберг.

Украина нуждается в неотложной помощи

По его словам, несмотря на то, что союзники продолжают передавать оружие, снаряды и оборудование, украинская армия имеет насущные потребности. А задержка в оказании помощи уже имеет последствия на поле боя.

Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине по безопасности для длительной войны, чтобы меньше полагаться на добровольные взносы и больше на обязательства НАТО, меньше на краткосрочные предложения и больше на многолетние обязательства,

– отметил генсек НАТО.

Министры иностранных дел обсудят, как НАТО может взять на себя больше ответственности за координацию передачи военной техники и тренировок для Украины. В частности, союзники обсудят создание многолетнего финансового обязательства. Эта двухдневная встреча является подготовкой к саммиту в Вашингтоне.

Заседание Совета Украина-НАТО

Завтра, 4 апреля, в НАТО состоится заседание Совета Украина-НАТО с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Во время встречи украинская сторона представит текущую ситуацию на поле боя и ежедневные и долгосрочные потребности.

"Мы поддерживаем усилия Украины, направленные на то, чтобы еще больше приблизить ее к Альянсу. Украина станет членом НАТО. Это вопрос когда, а не если", – сказал Столтенберг.

Вступление Украины в НАТО: актуально

К слову, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд союзнических взносов. Речь идет о сумме размером 100 миллиардов долларов.

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты планируют обсудить разработку дорожной карты вступления Украины в НАТО на саммите Альянса. Предварительно, его обсудят 9 – 11 июля в Вашингтоне.