Народный депутат Украины Олег Дунда рассказал 24 Каналу, почему европейцы опрометчиво не готовятся к вероятной российской агрессии. Также он назвал истинную цель Владимира Путина в отношении Европы.

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Россия не остановится в Украине

Дунда отметил, что в европейских странах чувствуют потенциальную угрозу со стороны России. Однако это лишь ощущение, которое европейцы еще не отрефлексировали, а также не объяснили себе, в чем эта угроза, и самое главное – как на нее реагировать.

Звучат общие слова о том, что нужно вкладываться в оборону. Однако в Европе до сих пор не осознали, что война изменилась и необходимо менять прежде всего оборонную идеологию и понимать, во что именно вкладываться, ведь будущее за беспилотными технологиями.

Однако главное, о чем меня все спрашивают в Европе: какая цель Путина? В то же время еще два месяца назад все были искренне убеждены, что Москва пойдет на перемирие. Европа не понимает, почему Россия не согласилась на прекращение огня, ведь с ее точки зрения российская армия – слабая,

– подчеркнул народный депутат.

Сегодня, по его словам, приходится растолковывать на исторических примерах, что современная российская империя очень похожа на Германию между мировыми войнами.

Эта империя, как отметил Дунда, стремится к реваншизму, потому что не восприняла свое поражение во время "холодной войны" и считает, что не проиграла, ведь сапог другой армии не стоял на их земле. Соответственно это неправильное поражение, и Россия хочет пересмотреть результаты "холодной войны". Это началось не в 2022 году, а с первого дня после свержения советской империи.

Россия не остановится в Украине. Цель Путина – вернуть 1989 год и Варшавский договор, а также вытеснить Соединенные Штаты Америки из Европы и покорить ее,

– объяснил Олег Дунда.

Поэтому, по его мнению, Россия стремится оккупировать балтийский регион. Однако способны ли НАТО и Европа защитить его, имеют ли для этого соответствующие инструменты, – открытый вопрос.

Все начали осознавать угрозу, но пока не понимают, как должны действовать против нее,

– отметил народный депутат.

Он добавил, что задача Украины объяснять и продвигать мысль, что единственная защита для Европы, пока она не готова к обороне, это – украинские войска. Поэтому отношение европейских стран к Вооруженным Силам Украины должно быть такое же, как к собственной армии, ведь украинские воины, украинское оружие сейчас является частью европейской обороны.

К слову, политолог Олег Саакян предположил, что Россия может осуществить агрессию в отношении стран Балтии. Однако пока Москва не имеет ресурсной базы для полноценной войны, но может решиться на косвенную милитарную агрессию. Она может состояться как полицейская операция. В ответ НАТО, по мнению политолога, "долго будет думать, что делать", стягивать войска, чтобы защититься, но противодействовать гибридными методами не сможет. Тогда Кремлю, вероятно, удастся показать, что Альянс не имеет механизмов для реагирования.