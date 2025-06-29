Народний депутат України Олег Дунда розповів 24 Каналу, чому європейці необачно не готуються до імовірної російської агресії. Також він назвав справжню мету Володимира Путіна щодо Європи.

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Росія не зупиниться в Україні

Дунда наголосив, що в європейських країнах відчувають потенційну загрозу з боку Росії. Проте це лише відчуття, яке європейці ще не відрефлексували, а також не пояснили собі, в чому ця загроза, і найголовніше – як на неї реагувати.

Лунають загальні слова про те, що потрібно вкладатися в оборону. Однак в Європі досі не усвідомили, що війна змінилася і необхідно змінювати насамперед оборонну ідеологію і розуміти, в що саме вкладатися, адже майбутнє за безпілотними технологіями.

Однак головне, про що мене всі запитують в Європі: яка мета Путіна? Водночас ще два місяці тому всі були щиро переконані, що Москва піде на перемир'я. Європа не розуміє, чому Росія не погодилась на припинення вогню, адже з її погляду російська армія – слабка,

– підкреслив народний депутат.

Сьогодні, за його словами, доводиться розтлумачувати на історичних прикладах, що сучасна російська імперія дуже схожа на Німеччину між світовими війнами.

Ця імперія, як відзначив Дунда, прагне реваншизму, тому що не сприйняла свою поразку під час "холодної війни" і вважає, що не програла, адже чобіт іншої армії не стояв на їх землі. Відповідно це неправильна поразка, і Росія хоче переглянути результати "холодної війни". Це почалося не в 2022 році, а з першого дня після повалення радянської імперії.

Росія не зупиниться в Україні. Мета Путіна – повернути 1989 рік і Варшавський договір, а також витиснути Сполучені Штати Америки з Європи та підкорити її,

– пояснив Олег Дунда.

Тому, на його думку, Росія прагне окупувати балтійський регіон. Проте чи здатні НАТО та Європа захистити його, чи мають для цього відповідні інструменти, – відкрите питання.

Всі почали усвідомлювати загрозу, але наразі не розуміють, як мають діяти проти неї,

– відзначив народний депутат.

Він додав, що завдання України пояснювати і просувати думку, що єдиний захист для Європи, поки вона не готова до оборони, це – українські війська. Тому ставлення європейських країн до Збройних Сил України має бути таким самим, як до власної армії, адже українські воїни, українська зброя зараз є частиною європейської оборони.

До слова, що політолог Олег Саакян припустив, що Росія може здійснити агресію щодо країн Балтії. Проте наразі Москва не має ресурсної бази для повноцінної війни, але може наважитися на непряму мілітарну агресію. Вона може відбутися як поліцейська операція. У відповідь НАТО, на думку політолога, "довго думатиме, що робити", стягуватиме війська, щоб захиститися, але протидіяти гібридними методами не зможе. Тоді Кремлю, імовірно, вдасться показати, що Альянс не має механізмів для реагування.